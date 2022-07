A Ajaccio, une panne prive près de 1500 foyers d’électricité

A cause des fortes chaleurs particulièrement intenses et cumulées de ces dernières semaines une pannes sur le réseau souterrain de distribution électrique prive près de 1500 foyers d'Ajaccio d'électricité ce mercredi matin.



"Des températures très élevées et cumulées dans les sols peuvent fragiliser certains organes électriques sur le réseau. C’est le cas, par exemple, de certains matériels comme des boîtes de jonction souterraines qui servent à relier deux câbles souterrains entre eux, sensibles aux fortes variations de température." détaille EDF Corse dans un communiqué.



EDF Corse indique que un double défaut a été localisé et que des travaux de réparation on t été engagés. Ses équipes sont mobilisées pour réparer les pannes souterraines localisées. Un retour à la normale est prévu en fin de journée.



Depuis le début de cet épisode caniculaire, d’autres villes sur le continent, à l’image de Paris, Marseille ou encore Rouen, et ailleurs en Europe ont, elles aussi, été touchées par des coupures d’électricité de même nature.