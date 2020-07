A Ajaccio, on ramasse les déchets sur la plage à l'initiative du conseil municipal des jeunes

Victoria Leonardi le Mercredi 22 Juillet 2020 à 12:30

Ce mercredi 22 juillet une vingtaine de personnes a nettoyé la plage du Trottel à Ajaccio. L'opération a été pensée par les membres du conseil municipal des jeunes, bien conscients de la nécessité de préserver leurs plages.



Sébastien Deliperi et Marine Schinto, conseillers municipaux également élus au CMJ, ont soutenu cette opération environnementale par leur présence en faisant partie de l'équipe que ce matin tôt a tenté de ramasser le plus de déchets possible.



"L'objectif recherché ici - explique la mairie d'Ajaccio - est de sensibiliser la population ajaccienne et surtout la jeunesse à la nécessité de préserver le littoral en limitant tout type de consommation sur la plage (alimentaire, cigarettes, emballages …) et de prendre le temps de ramasser, de façon sécuritaire (équipé de gants par exemple), les détritus d'une tierce personne."



La Direction de l’Environnement et Espaces Paysagers, par le biais de son service des plages, a aussi épaulé les jeunes dans cette mission en les dotant du matériel nécessaire.

