À Ajaccio on lutte contre les rats avec la glace carbonique

La prolifération des rats est un véritable enjeu d’hygiène publique auquel de nombreuses grandes villes sont confrontées. Ajaccio ne fait pas exception. Après plusieurs interventions sur le domaine public du parc Berthault, la présence persistante de ces rongeurs a contraint la Ville d’Ajaccio à organiser une opération exceptionnelle. Le service communal d’Hygiène et Santé a fait recours, pour la première fois, à la méthode de la carboglace, qui utilise de la glace carbonique, pour lutter contre ces nuisibles.



Cette opération s’est déroulée en présence de Jean-Pierre Aresu, adjoint au maire délégué à l’hygiène et à la santé, Lisa Galavotti, directrice du service communal d’hygiène et santé et de ses équipes, du syndic de copropriétaires Santoni et du prestataire CO2A à l’origine de ce nouveau procédé qui consiste à introduire de la carboglace dans les gîtes ratiers situés dans les talus et les jardinets des copropriétés. La glace carbonique, sous la forme de petits glaçons, reprend alors sa forme gazeuse au contact de la température ambiante, ce qui provoque l’asphyxie des rats pendant leur sommeil, en journée.