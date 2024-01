À Ajaccio, les représentants du monde agricole corse tirent la sonnette d’alarme

« C’est la plus grosse mobilisation qui ait été faite jusqu’à présent sur l’île. Le mouvement s’amplifie », observe Joseph Colombani, président de la chambre d’agriculture et de la FDSEA de Haute-Corse, notant que « les différences qui peuvent exister entre les syndicats s’effacent lorsque l’on parle de sauver l’agriculture corse ». Les agriculteurs insulaires sont en effet loin d’avoir été rassurés par les dernières annonces du Gouvernement. « Au plan national, l’ensemble des représentations syndicales ont appelé à continuer la mobilisation et nous, en plus de cela, nous voulons essayer d’ouvrir un discours pour l’agriculture corse qui va vraiment très mal, car les spécificités de l’île font qu’il y a des difficultés supplémentaires », souligne Pierre-Toussaint Poli, éleveur à Letia et trésorier de Via Campagnola.



Francesca Maria Filippi, représentante des Jeunes Agriculteurs de Corse-du-Sud, note pour sa part que « le fait de voir tous les syndicats réunis montre que nous sommes dans une détresse absolue et que nous avons vraiment besoin d’être entendus ». « Nous attendons déjà que l’on reconnaisse ce qu’est le travail d’un agriculteur, d’avoir une rémunération qui soit correcte, afin que l’on puisse s’en sortir et pouvoir gagner quelque chose tous les mois. Nous voulons aussi arrêter de subir des contrôles excessifs, être entendus quand on demande de simplifier nos démarches administratives qui sont beaucoup trop compliquées, et surtout que les matières premières cessent d’augmenter alors qu’à côté de cela nous produisons comme nous pouvons sans augmenter nos prix », déroule-t-elle. La jeune femme, en cours d’installation sur une exploitation agricole mixant le maraîchage et l’élevage bovin, s’inquiète d’ailleurs pour l’avenir : « C’est assez angoissant, car on ne sait pas où on va. C’est un métier qui nous passionne, mais il faut avoir un mental costaud pour continuer ».