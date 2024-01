Colère des agriculteurs : nouvelle opération escargot entre Vescovato et Bastia ce vendredi

Ce vendredi 26 janvier, plusieurs syndicats agricoles insulaires se sont rassemblés à Vescovato, vers 10 heures, à proximité de la chambre de l’agriculture, pour une opération escargot qui prendra fin à l’Odarc à Bastia. Là, une délégation d’agriculteurs rencontrera le président Dominique Livrelli ainsi que le président de l’office hydraulique, Gilles Giovannangeli.



Les revendications portées par chaque syndicat reflètent les défis multiples auxquels l'agriculture corse est confrontée aujourd'hui. Parmi ces difficultés figurent les aléas climatiques tels que la sécheresse, le gel, la grêle et les inondations, qui impactent tant les récoltes que les revenus des exploitants agricoles. La hausse des prix, notamment du carburant, de l'énergie et de la nourriture, pénalise l'agriculture corse, tout comme la suppression de la TIPP (Taxe intérieure sur les produits pétroliers) qui étrangle les jeunes exploitants.



Les contrôles excessifs de l’Office Français de la Biodiversité et la surtransposition des normes sont également dénoncés, avec un taux de contrôle jugé excessif sur l’île par rapport au continent. Le prix de l'eau brut devient également insupportable pour les éleveurs et les producteurs de fourrage et de céréales.



Comme au niveau national, les agriculteurs insulaires réclament une lutte contre la concurrence déloyale, notamment envers les produits importés, dont le transport est subventionné à 50% par l'OTC (Office des transports de la Corse). Ils demandent également une revalorisation de l'ICHN (Indemnité compensatoire de handicaps naturels) et de l'aide bovine, la plus basse de France, ainsi qu'une revalorisation des retraites agricoles.



La mise en place d'un plan de sauvegarde de l'élevage, le recalcul des marges entre l'agriculteur et le revendeur pour améliorer le pouvoir d'achat des consommateurs, ainsi que la reconnaissance de l'État envers l’agriculture corse sont également des revendications cruciales.



Un manque de considération

Le manque de considération de l’État envers l'agriculture corse est jugé intolérable, avec l'absence de tout ministre de l’agriculture en Corse depuis quatre ans. De nombreuses filières agricoles traversent des périodes extrêmement difficiles, menaçant même la pérennité de certaines filières animales, emblématiques de l'île.



Cette mobilisation vise à éclairer les décideurs sur les enjeux cruciaux auxquels est confrontée l'agriculture corse, à soulever des questions restées sans réponse et à garantir un avenir pérenne pour le secteur agricole insulaire.