A Ajaccio, le club d’astronomie organise des sorties en mer pour contempler le ciel

Le club ajaccien d’astronomie, qui fête ses 38 ans cette année, reprend ses sorties en mer pour la saison estivale. Dès le 8 juillet prochain, il vous sera possible d’embarquer de nuit à bord d’un vieux gréement de 25 mètres pour contempler les étoiles en plein cœur du golfe d’Ajaccio. Ces sorties ont été créées à l’initiative de Jean-Pierre Roux et de Lucien Luciani. Âgé de 75 ans, cet ancien commerçant à la retraite se définit comme un passionné d’astronomie. C’est à l’âge de 15 ans, alors qu’il participe à une ascension vers le Monte d’Oru, qu’il découvre la beauté du ciel. « J’étais dans un bivouac, je m’apprêtais à m’endormir, puis j’ai levé les yeux et j’ai été saisi par la splendeur de cette étendue immobile et constellée. Depuis, je n’ai eu de cesse de comprendre comment l’univers fonctionnait. Cela ne m’a plus quitté », explique-t-il.Quelques années plus tard, Lucien Luciani crée un nouveau concept : celui de découvrir le ciel depuis la mer. « Cette idée est née à partir d’un article du magazine Ciel et Espace qui disait que la Corse était la plus belle région de France grâce à la pureté de son ciel. Nous avons fait une sortie astronomie en montagne au Plateau d’Alzu et nous avons souhaité reconstituer cette soirée au bord de l’eau. Découvrir le ciel en navigation de nuit, à la lumière de la lune et au seul bruit du clapotis des vagues est un moment particulièrement magique. Nous sommes les seuls en France à proposer cette animation. » se réjouit-il.Au programme : découverte du ciel au laser, identification des plus belles étoiles et constellations d’été, notions générales d’astronomie - comme la définition d’une année-lumière et d’une éclipse, le tout agrémenté de contes mythologiques en relation avec les constellations visibles : « Je raconte aux passagers la naissance de l’univers, l’histoire de la Grande Ourse et de la Petite Ourse, la métamorphose de Zeus en cygne et la chevelure de Bérénice - un conte en hommage à une reine d’Égypte basé sur des racines historiques », précise Lucien Luciani.À ses côtés, Jacky Salin, un skipper ajaccien « haut en couleur qui possède la gouille d’un vieux loup de mer », donne son feu vert pour la navigation, qui dure 2 heures 30. La mer doit être d’huile et le ciel dégagé. Si les conditions météorologiques sont réunies, 25 personnes peuvent alors être montées à bord du voilier. Face au succès grandissant de ces sorties astronomiques, Lucien Luciani ne boude pas son plaisir : « Chaque année, nous sommes extrêmement sollicités et nous affichons complet. Outre la Corse et les régions françaises, nous recevons des appels depuis la Hollande, la Belgique, l’Espagne… l'engouement pour cette activité originale ne faiblit pas. » Mieux vaut donc réserver et s'y prendre à l'avance. Pour celles et ceux qui seraient intéressés par cette épopée fantastique, il est possible de prendre sa place à bord du voilier sur le site www.ajaccioastronomie.com Dépars depuis le port de l’Amirauté à 21h00 - 21h15. Durée: environ 2h30 à 2h45.Ces sorties sont programmées du 8 juillet au 31 août, tous les lundis et la plupart des mercredis. Détails supplémentaires au 06 84 75 71 78.