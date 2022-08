À Ajaccio, la police renforce la lutte contre les rodéos urbains

En 7jrs, 2914 opérations anti-rodéos menées, 338 interpellés, 157 saisies. J’ai donné instruction d’intensifier encore notre action. Dès demain, chaque commissariat mènera au moins 3 opérations anti-rodéos/jour. Je ferai tout pour protéger les honnêtes gens contre ces délinquants pic.twitter.com/IUwyBMWdSS

— Gérald DARMANIN (@GDarmanin) August 16, 2022



ces opérations s'inscrivent dans les priorités

données par le ministre de l'Intérieur à l'ensemble

des préfets

et visent à

prévenir et

dissuader les rodéos urbains.

, explique le haut fonctionnaire qui affirme qu'en Corse "o

n n'a pas constaté de tels phénomènes" et que ces opérations menées pour prévenir, informer et dissuader les usagers de la

Les 22 policiers, dont 13 CRS, qui ont mené l'opération de contrôle de ce mardi 23 août, ont arrêté 50 véhicules et 12

motos

et

effectué

30 tests de dépistages de drogue et d'alcool qui se sont avérés tous négatifs.

Une seule

infraction

a été relevée par défaut d'assurance.

Depuis les tragiques accidents qui ont eu lieu tout au long de l'été, le ministre de l'Intérieur veut faire de la lutte contre le rodéos urbains un des objectif prioritaire de son mandat. "Je ferai tout pour protéger les honnêtes gens de ces délinquants." a indiqué Gérald Darmanin dans un tweet en demandant que chaque commissariat mène au moins trois opérations anti-rodéo par jour.Le message ministériel a été reçu en Corse où les préfets multiplient les opérations de contrôles. C'était le cas ce mardi 23 aout au rond-point de Campo dell'Oro à Ajaccio où une vaste opération de contrôle et "de prévention d'information et de dissuasion" était organisée.Une opération à laquelle était présent le coordinateur pour la sécurité auprès des préfets de Haute-Corse et de Corse-du-Sud, Michel Tournaire "route, viennent renforcer les actions pour la sécurité routière.