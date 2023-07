A Ajaccio, la police municipale s'équipe d'un sonomètre pour lutter contre les nuisances sonores

Ajaccio déclare la guerre aux bruits de moteurs assourdissants. Exaspérée par les nuisances sonores causées par les des deux-roues circulant en ville, la municipalité a équipé ses agents de police municipale d'un sonomètre ultra-précis. Objectif : traquer et faire taire les scooters et les motos les plus bruyants. Pour prévenir ce genre de situations, police nationale et police municipales organisaient ce mercredi 12 juillet, une opération conjointe de contrôle des dispositifs d’échappement. "Les nuisances sonores occasionné par les deux-roues deviennent un véritable problème de santé publique. De nombreux signalements concernant le bruit généré par des deux-roues en ville nous ont

été remontés par des riverains, de plus en plus excédés par les nuisances. Aujourd’hui, c’est préventif, indique Jean-Pierre Aresu, adjoint délégué Hygiène et Santé, présent au contrôle, aux abord de la place Miot. Les conducteurs ne sont pas verbalisés, mais ils sont priés de faire le nécessaire si une infraction est constatée."



Si elle est à l’initiative de la municipalité, l'acquisition de ces appareils intervient alors qu’un ras-le-bol de la population est constaté. Ces véhicules bruyants peuvent être facteur de nuisances sonores et dégradent la qualité de vie des citadins tout en mettant leur santé en danger comme l’explique, Lisa Galavotti , directrice du service communal d’hygiène et santé à la ville. " Les nuisances sonores quand elles sont subies par quelqu’un, sans domicile fixe par exemple, vont d’abord entraîner des troubles psychologiques, des difficultés à dormir, de l’énervement. Quand ça se prolonge et que le bruit est très élevé on va parfois avoir des problèmes d’hypertension et des soucis cardiaques." Des gènes causé, entre autres, par des pots d’échappement non homologués.



De la sensibilisation à la verbalisation

Ce premier contrôle sur la voie publique a pour objectif principal de sensibiliser tout en faisant de la pédagogie auprès des propriétaires de deux-roues. "On a vraiment à cœur de sensibiliser les conducteurs, assure Lisa Galavotti . Parfois, il y a des petits réglages à faire dans le comportement dans les rues, passer plus doucement pour améliorer la situation par exemple". Ils permettront aussi d'évaluer la situation et de prendre d'autres mesures si nécessaire. " Dans certains cas, si une infraction est constatée au titre de bruits gênants, la Police municipale peut verbaliser sans recourir au sonomètre. Mais. l’utilisation du sonomètre nous permet de donner une mesure précise et ainsi éviter les contestations ".