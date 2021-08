À Ajaccio, la place César Campinchi a été officiellement baptisée

C’est officiel, la place qui jouxte la mairie porte le nom de l’avocat et homme politique César Campinchi. La plaque a été dévoilée ce mardi 3 août, en présence notamment de son petit-neveu Jean-Pierre Versini-Campinchi. L’occasion de retracer le parcours de ce natif de Calcatoggio, qui vit le jour en 1882 et fut deux fois député de la Corse et ministre de la Marine et de la Justice.



« Avant d’être un homme politique, il aura été un avocat célèbre, un criminaliste » rappelle Jean-Pierre Versini-Campinchi. « Il a été célèbre à ce titre pendant deux décennies, après il s’est perdu en faisant de la politique… » glisse avec malice le petit-neveu, lui aussi avocat. Avant de révéler des bribes de l’histoire familiale, frappée à de nombreuses reprises par des maladies telles que le tétanos. « La plus grand invention, c’est le vaccin ! » lance t-il en clin d’oeil à l’actualité.