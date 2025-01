A Ajaccio, la fréquentation des salles de sport en hausse après les fêtes

Au-delà de l’aspect physique, les bienfaits psychologiques de l’activité sportive jouent un rôle important. « Certaines personnes peuvent ressentir de la culpabilité à cause des excès alimentaires. Mais ce que je dis toujours à mes adhérents, c’est que ces 10 jours de l’année où on mange plus que d’habitude ne sont pas un problème », rassure Sylvain. « Ces moments sont avant tout faits pour se retrouver, profiter en famille ou entre amis. Ce ne sont pas 3 ou 4 repas un peu plus riches qui vont tout remettre en question. Ce qui compte vraiment, c’est ce que vous faites pendant les 360 autres jours de l’année. »



Si ce regain d’énergie post-fêtes est une aubaine pour les salles de sport, reste à savoir si la tendance se maintiendra au-delà de février. « Tout dépend des personnes. On commence l’année plein d’énergie et de bonnes résolutions, mais cette motivation peut vite retomber. C’est normal : la motivation, c’est quelque chose qui fluctue. Et quand elle diminue, certains abandonnent ou viennent de moins en moins », raconte Sylvain. « C’est là que la discipline devient essentielle. Beaucoup comptent uniquement sur leur motivation, mais celle-ci ne suffit pas toujours. Et malheureusement, sans un minimum de discipline, certains finissent par lâcher complètement, et on ne les revoit plus à la salle. »



Ajaccio semble ainsi se remettre en mouvement après les excès festifs, portée par une vague de bonnes résolutions. Reste à voir si les Ajacciens sauront transformer cet élan temporaire en habitude durable.