A Ajaccio, la Halle Gourmande a ouvert ses portes

L’inauguration a eu lieu en présence de Laurent Marcangeli, maire d’Ajaccio, de Stéphane Sbraggia, 1er adjoint en charge de la redynamisation commerciale du centre-ville qui a suivi le projet, accompagnés de nombreux élus. Dans une ambiance conviviale mais sous contrainte sanitaire stricte des animations commerciales et musicales ont été proposées au public pour l’occasion sur

l’ensemble de la journée.



"Cette journée particulière marque la phase finale du grand projet d’aménagement urbain de la place Campinchi. Il a été conduit pour la maîtrise d’ouvrage par la SPL Ametarra " a rappelé dans son allocution le Maire qui a souhaité rendre hommage à sa Directrice, Sophie Boyer de la Giroday.

Marcangeli n’a pas manqué de souligner le travail de la Direction du Commerce et de l’Artisanat et de l’ensemble des commerçants qui vont faire vivre ce lieu : "Ce projet est l’agrégation de synergies multiples. Il a demandé du temps, du travail et de la réflexion. Et je suis très heureux avec l’ensemble du conseil municipal d’y mettre un point final. C’est maintenant aux ajacciens de fidéliser ce marché, à eux de le faire fonctionner, d’aller à la rencontre de ceux et de celles qui exposent. On a privilégié la qualité et la convivialité, avec la volonté de dynamiser notre cœur de ville et de s’inscrire dans une politique d’embellissement d’Ajaccio, cette Ville, que nous aimons tant ".





Un projet innovant pour la redynamisation du cœur de Ville

Après, l’ouverture de l’espace dédié aux Maraîchers le 29 février dernier, les Ajacciens et les visiteurs peuvent désormais découvrir cette Halle Gourmande tant attendue dédiée aux produits frais et régionaux. Pour le plaisir des sens, ils retrouveront leurs commerçants ajacciens dans une configuration moderne et avec tout à portée de main. « Poissonnerie du Golfe, épicerie fine, caviste, boucherie, traiteur, boulangerie, crémerie », la Ville d’Ajaccio à travers la Direction du Commerce et de l’Artisanat de la Ville a innové pour mettre en avant ce concept commercial au service des commerçants et des producteurs locaux. Il s’agit d’un projet stratégique et concerté intégré à la redynamisation du cœur de Ville, cher au 1er adjoint Stéphane Sbraggia "Ce nouveau pôle d’attractivité et d’animation a été pensé comme un espace global, avec une offre complète. L’objectif a été de mettre en valeur des produits commerciaux de qualité, et les filières de circuits-courts ».



Un nouvel équipement au service de l’attractivité commercial

Ce nouvel écrin dédié à la gastronomie locale proposera une vingtaine d’exposants. Il s’intègre dans l’offre globale commerciale de 2400 m2 aménagés pour proposer un confort supplémentaire en alternative au marché de la place des Palmiers. Elle se compose de trois espaces : un marché plein air sur le parvis de la Halle, un marché couvert et la Halle Gourmande. Les commerçants ont à leur disposition une zone technique, une chambre froide, un laboratoire pour la découpe, une machine à glace et des viviers de stockage. Les stands qui accueillent les commerçants, construits avec des matériaux de qualité et modernes proposent chacun leur univers avec une identité visuelle bien lisible pour le public.