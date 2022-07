A Ajaccio, la 16e édition du festival Corsica Polar se prépare

Les récits noirs s’invitent à Ajaccio pour une 16e édition du Corsica polar, du jeudi 4 au samedi 6 août. Un moment de rencontre avec des auteurs qui viennent de toute la Méditerranée que les organisateurs préparent minutieusement depuis plusieurs mois. La thématique de cette nouvelle édition célèbre cette année élèbre donc les infinies

richesses de Mare Nostrum. "Trois îles et trois arts en osmose" , mettra a l'honneur en effet Corse , Sardaigne et Sicile avec un hommage appuyé à Andrea Camilleri et à son célèbre commissaire Montalbano

.

Pendant trois jours littérature, cinéma et bande dessinée joueront à ciel ouvert une partition commune, nourrie de chants corses , de rires et de débats .

22 auteures et auteurs , et plus de 100 titres d'ouvrages en rouge , noir ou jaune (le giallo

italien), le tout teinté de rosé corse , bien sûr, sont attendus sous le bleu incontournable du ciel insulaire.



A ne pas manquer !