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À Ajaccio, l’École des réseaux pour la transition énergétique entre dans le concret


La rédaction le Lundi 11 Mai 2026 à 21:15

L’École des réseaux pour la transition énergétique franchit une nouvelle étape à Ajaccio. Après la signature, fin 2025, d’une convention réunissant l’Académie de Corse, EDF Corse, le lycée Jules Antonini et plusieurs entreprises de la filière électrique, le plateau technique destiné à la formation des futurs professionnels des réseaux est désormais opérationnel.



À Ajaccio, l’École des réseaux pour la transition énergétique entre dans le concret
Installé au lycée Jules-Antonini, cet équipement a été conçu pour reproduire les conditions réelles d’exploitation et de maintenance des réseaux électriques. L’objectif est de proposer aux élèves une formation au plus près des réalités du terrain, dans un contexte marqué par les enjeux de transition énergétique et de décarbonation.
Une première mobilisation des futurs élèves a déjà eu lieu le 29 avril dernier. Vingt-quatre élèves préinscrits en première BAC PRO MELEC ont participé à un forum organisé sur le plateau technique. Sous forme d’ateliers, cette matinée leur a permis de découvrir le parcours de formation, son organisation, les périodes de stage et d’alternance, ainsi que les débouchés professionnels proposés par la filière.
Les échanges avec les enseignants, les représentants de la formation professionnelle et les entreprises partenaires ont également permis de sensibiliser les élèves aux besoins du territoire et à la diversité des métiers liés aux réseaux électriques.

À Ajaccio, l’École des réseaux pour la transition énergétique entre dans le concret
Le dispositif repose sur des cursus diplômants fortement orientés vers la pratique. Les élèves seront formés à travers des situations concrètes couvrant l’ensemble des activités du secteur : création de réseaux, raccordement, maintenance ou encore dépannage. Les périodes en entreprise, particulièrement importantes en cycle terminal, doivent permettre une immersion progressive dans le monde professionnel.
Une attention particulière est également portée à la santé et à la sécurité au travail, avec l’acquisition des habilitations nécessaires à l’exercice des métiers des réseaux électriques.
À travers ce projet, les partenaires entendent répondre aux besoins de recrutement de la filière tout en favorisant l’insertion professionnelle des jeunes en Corse. L’initiative s’inscrit dans le projet académique « SCOLA 2030 », notamment dans son volet consacré à l’orientation et à la formation en lien avec les besoins du territoire.
À terme, cette École des réseaux pour la transition énergétique doit contribuer au développement des compétences locales nécessaires à la transition énergétique de l’île.





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