À Ajaccio, l’École des réseaux pour la transition énergétique entre dans le concret

La rédaction le Lundi 11 Mai 2026 à 21:15

L’École des réseaux pour la transition énergétique franchit une nouvelle étape à Ajaccio. Après la signature, fin 2025, d’une convention réunissant l’Académie de Corse, EDF Corse, le lycée Jules Antonini et plusieurs entreprises de la filière électrique, le plateau technique destiné à la formation des futurs professionnels des réseaux est désormais opérationnel.

