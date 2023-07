A 21 et 22 ans, les frères Alexandre et Anthony Poli, sont les plus jeunes vignerons de Corse

Trois récoltes, deux cuvées, 13 hectares de vigne plantés et une société de prestations de services agricoles dont les parts viennent tout juste d’être rachetées à son frère… voici le « palmarès » bien fourni d’Anthony Poli du domaine du même nom. Si ses activités agricoles laissent penser à un trentenaire bien installé à Bigugulia, peut-être seriez-vous surpris d’apprendre qu’il est, le plus jeune vigneron de Corse du haut de ses 21 printemps, suivi de très près par son frère aîné Alexandre. Et pour cause, dans la famille Poli, l’amour du vin se transmet de génération en génération. Fils et petit-fils de vignerons, il n’a pas fallu beaucoup de temps pour qu’ils choisissent tous deux leur voie. « J’ai su dès mes premières vendanges à 13-14 ans que je voulais aussi avoir ma propre exploitation », assure Alexandre Poli qui entre à présent dans le parcours d’installation de l’Odarc pour devenir « jeune agriculteur ».



Deux parcours bien différents



Si les deux frères ont toujours eu le même objectif - détenir chacun leur propre domaine viticole pour pouvoir y pratiquer leurs propres techniques - les deux n’ont pas choisi les mêmes voies pour y parvenir.

L’aîné d’abord, a décidé de partir de Corse en 2019, pour se former dans la très prestigieuse appellation « Châteauneuf du Pape ».

Là-bas, il intègre un BTS viticulture et œnologie durant deux ans avant de rentrer en Corse pour effectuer une alternance au domaine Gentili à Patrimoniu. « Je ne voulais pas aller chez mon père, car je voulais avoir une vision plus large du métier. J’ai donc choisi l’exploitation de Jean-Paul Gentili car c’est un petit domaine, mais très bien structuré où tout est fait de la vigne à la commercialisation. Travailler à ses côtés m'a été très bénéfique », raconte Alexandre Poli.

Depuis, le jeune homme de 22 ans a pu récupérer 12 hectares de vigne à Linguizetta. Il effectuera d’ailleurs sa première vendange cet été sous le l’œil avisé de son père et sa première cuvée l’an prochain.



« Mon insouciance m’a permis de mener à bien ce projet »



Alors qu’Alexandre Poli quitte l’Île pour en apprendre plus sur le vin, Anthony Poli, 11 mois de moins que son frère, décide d’entrer plus vite dans la vie active. Lui souhaite rester en Corse, pour apprendre les méthodes de vinification aux côtés de son père qui possède le domaine de Piana et le Clos Calviani depuis près de 30 ans. En complément, il intègre une formation au lycée agricole de Borgo. Rapidement, il a l’opportunité de louer et d’acquérir 13 hectares de vigne qui lui permettront de créer rapidement son propre domaine et sa marque « AP ». S’il avoue qu’à sa première cuvée, il était « très jeune », Anthony Poli en est sûr : « mon insouciance m’a permis de mener à bien ce projet ». Pour l’aider dans les tâches quotidiennes de la vigne, il a aussi pu s’appuyer sur la société de prestations de services agricoles qu’il avait alors montée avec son frère. « J’avais tous les ouvriers sous la main donc c’était réellement un luxe », continue l’homme de 21 ans qui dirige entre 10 et 50 salariés en période de récolte.



Ce qu’on peut dire, c’est que le pari est gagné. L’an passé, le domaine « AP » a écoulé 12 500 bouteilles, soit l’intégralité de sa production. Et pour les années à venir, Anthony Poli vise les 20 000 à 25 000 bouteilles grâce aux nouvelles parcelles acquises.