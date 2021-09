A 192 esima Fiera di Lisula, c’est ce week-end

Après un an d'absence en raison de la crise sanitaire la 192e édition de A Fiera di Lisula, organisée par le comité des fêtes A Marinella, aura de nouveau lieu du 1er au 3 octobre, sur la place Paoli. Au cours de ce week-end de trois jours dont les festivités débutent dès ce jeudi 30 septembre à 20h30 par le concert des Spice Boys Band, un riche programme en perspective attend es lisulani, les balanins et bien de nombreuses autres personnes.

Dès vendredi matin, artisans, exposants et commerçants ainsi que l'incontournable fête foraine ouvriront leurs stands sur le champ de foire, où le port du masque restera obligatoire pour les plus de 11 ans.





Programme :

Vendredi 1er octobre

10h30 : Ouverture du champ de foire et bénédiction par le curé de la paroisse

11h00 : La Fracada Balanina

11h30 : Animation du champ de foire par Eric Albertini (toute la journée et chaque jour)

20h00 : Repas Cochon à la broche par pierre-Louis Pistorozzi (renseignements sur place)

18h30 - 21h : Concert du duo Lisulani

21h30 : Concert du groupe I Pignotti



Samedi 2 octobre

20h00 : Repas Veau à la broche par l'auberge-restaurant Chez Edgard de Lavatoghju (renseignements sur place)

18h30 - 21h : Concert du duo Lisulani

21h30 : Concert de Tao By et Jean-Thomas Mallory



Dimanche 3 octobre

18h30 - 21h : Concert du duo Lisulani

21h30 : Concert du groupe Sumenta Nova



Sur place : la Carvane Pietra au profit du Comité des Fêtes

Fermeture du champ de foire à 1h00