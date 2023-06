8e édition du Festival "Lire le monde" : Un voyage cosmique en Alta Rocca

Quel plus bel écrin que la région pittoresque de l'Alta Rocca en Corse du Sud pour accueillir le festival culturel Lire le monde ? Cet événement, créé en 2015 par l'association Altateghje, qui s'engage à promouvoir la culture et la création artistique, revient du 20 au 24 juillet dans quatre communes de l'Alta Rocca : Altagène, Sainte-Lucie de Tallano, Levie et Serra-di-Scopamène.



Après avoir exploré les arbres et l'eau, cette édition met le cosmos au centre du programme avec pour thème : "la tête dans les étoiles" grâce à un programme qui mélange des randonnées, des films, des conférences, des expositions et un concert. "Nous pensons qu'un territoire rural est porteur d'énergie et d'inspiration. L'Alta Rocca est une terre de créativité. Au fil des années, ce festival, qui était initialement axé sur la littérature, s'est élargi à d'autres formes artistiques et a accueilli des écrivain·e·s et des graveur·e·s en résidence." explique la dynamique présidente de l'association AltaLeghje Sylvie Melchiori.