8 jours d'ITT pour le pompier blessé à Calvi : le SIS va déposer une plainte

L'Intervention s'est déroulée en présence des forces de l'ordre déjà sur les lieu, et l'homme a été évacué sans difficulté vers l'Antenne Médicale de Calvi, où il est alors devenu violent et a agressé l'un des Sapeurs-Pompiers qui l'accompagnait. L'agression a causé au pompier plusieurs points de suture et une ITT de 8 jours.

Le communiqué du SIS 2BAu petit matin du dimanche 18 Août, les Sapeurs.Pompiers Haute-Corse du Centre de Secours de Calvi sont intervenus dans les rues de la pour porter secours un homme blessé aux mains.



Le président du Conseil d'Administration et le directeur-adjoint par Intérim du Service d'Incendie et de Secours condamnent fermement cette agression, et renouvellent le témoignage de leur consIdération et de leur reconnaissance pour l'action et l'engagement quotidien des Sapeurs-Pompiers au service de la population.

Ils adressent leurs vœux de prompt rétablissement et leur entier soutien, au pompier blessé ainsi qu'à ses proches et a l'ensemble de ses collègues.

Cet acte est inadmissible et une plainte sera déposée par les services du SIS.2B afin que l'auteur de cette agression réponde de ses actes. "