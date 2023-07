8 e Open International de Purtichju : un tournoi d'échecs de haut niveau qui fait honneur à la Corse

Au terme d'une semaine de compétition acharnée à l'Hôtel Club Marina Viva, le Grand Maître polonais de 59 ans, Michal Krasenkow, a remporté la huitième édition de l'Open International de Purtichju. Les Grands Maîtres ukrainiens Li Min Peng et Sergey Fedorchuk ont complété le podium.



Dans la catégorie des joueurs de moins de 2000 elo, Apollo Deladerriere a brillamment remporté la victoire avec un score parfait de 9/9 points. Dans le tournoi des jeunes, Juliette Pauly du club de Vandoeuvre a réalisé une superbe performance en prenant la tête dès le début de la compétition.



Lors de la cérémonie de remise des prix, le président de la Fédération Française des Échecs, Eloi Relange, le président de la Ligue Corse des Échecs, Akkha Vilaisarn, et la présidente de l'Échecs Club Ajaccien, Marie-Paule Mondoloni-Tomasi, se sont félicités du succès de cette édition. "La Corse continue de jouer un rôle prépondérant sur la scène internationale en termes de qualité des joueurs, mais aussi en tant qu'organisatrice de compétitions de haut niveau qui attirent des grands noms des échecs. Et le 8e Open International de Purtichju en est une preuve indéniable " observent les organisateurs.