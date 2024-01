7 M d’euros investis pour le chemin de fer en Balagne

Jacques Chibaudel, directeur par intérim des Chemins de Fer de la Corse, a récemment fait le point sur les travaux en cours concernant la Commande Centralisée de Voie Unique (CCVU) dans la région de Balagne. Cette initiative cruciale vise à moderniser le réseau ferroviaire corse, avec une attention particulière portée à la ligne reliant Calvi à Lisula. "La CCVU prend progressivement possession de l'ensemble du réseau. Nous créons deux nouveaux points de croisements à Lumiu et Algajola", explique le directeur. Une avancée majeure pour la Balagne, qui bénéficie enfin de travaux d'aménagement démarrés en novembre 2023 et prévus pour se conclure en mars 2024.

L'investissement colossal de 7 millions d'euros pour cette CCVU comprend le remplacement des rails, des traverses, des ballasts, l'installation de nouvelles aiguilles, la signalisation, la réfection des quais, et l'armement pour les gares de Calvi, Algajola, et Lumiu. Les quais de Calvi seront prolongés pour accueillir les unités multiples de deux autorails mesurant 80 mètres de long. "C'est un virage historique. Ce système d'aiguillage entièrement automatisé, relié à Bastia, marquera une nouvelle ère dans la gestion du trafic ferroviaire en Corse. Le changement de direction se fera désormais depuis Bastia", souligne M. Chibaudel.

Cette modernisation permettra d'installer des systèmes de croisements, palliant un déficit persistant dans la région. "Grâce à cela, plusieurs trains pourront désormais se croiser, augmentant ainsi le nombre de rotations journalières. Cela fait plus de 20 ans que nous ne pouvons plus croiser les trains à Lumiu et Algajola. Ces changements reposaient uniquement sur l'humain, obligeant les trains à attendre que la voie soit libre à Lisula pour poursuivre", détaille le directeur.





Une grande flexibilité

Cette nouvelle gestion de circulation permettra un accroissement du nombre de rotations, améliorant les horaires et offrant une plus grande flexibilité aux usagers, en particulier pendant l'hiver. "Nous souhaitons proposer une offre de service plus performante en collaboration avec les institutions, les intercommunalités, et les établissements scolaires, inspirés par les zones comme Bastia qui ont déjà mis en place ce service efficace", ajoute M. Chibaudel.

L'objectif est de démontrer l'utilité publique de cette nouvelle approche du transport ferroviaire, soulignant l'engouement croissant pour le train, notamment à Bastia. "Cela est devenu le train du quotidien, similaire à un métro. Nous travaillons avec la collectivité pour mieux répondre aux besoins de mobilité des insulaires", précise-t-il.

En Balagne, où 8 agents de conduite, 10 agents de gare, et 10 agents de train sont impliqués, les usagers locaux bénéficieront d'une amélioration des services, notamment pour les scolaires. Actuellement, 1400 étudiants de l'Università di Corsica profitent d'un transport quasiment gratuit tout au long de l'année, aux côtés de 800 scolaires de la zone Bastiaise, transportés gratuitement vers et depuis leurs établissements.



Mais les ambitions vont au-delà de la Balagne, avec des discussions potentielles sur la prolongation de la voie ferrée jusqu'à Vescovato. "Nous allons engager les discussions avec les élus et les acteurs pour définir un calendrier", explique le directeur. En regardant vers l'avenir, la CCVU, couplée au contrat d'objectif et de performance avec la Cdc, ouvre la porte à des études sur le fret. "Le train peut être une solution pour désengorger les routes accidentogènes, notamment avec la possibilité de circuler de nuit", conclut M. Chibaudel.