6 heures d'intervention et 17 hommes mobilisés pour récupérer un homme blessé dans une rivière

L'alerte a été donnée peu après 13h15.

Un homme de 61 ans qui, à San Gavino-di-Fium'Orbu voulait se rendre à la bergerie de Bianca, venait de faire une chute dans la rivière. Blessé avec une suspicion d'une fracture d'un fémur et une seconde au poignet droit, les services de secours ont immédiatement mobilisés Dragon 2B l'hélicoptère de la Sécurité et le groupe montagne des sapeurs-pompiers (GMSP) pour tenter de le prendre en charge.



Malheureusement les conditions atmosphériques avec notamment un plafond bas et du brouillard n'ont pas permis à Dragon 2B de se porter au secours du sexagénaire.

Ce sont les 10 hommes du GMSP qui ont, alors, été engagés pour le secourir.

Il leur aura fallu pour cela pas moins de 6 heures pour, dans des conditions que l'on a du mal à imaginer, récupérer le blessé puis le ramener jusqu'à une ambulance du centre de secours de Ghisonaccia et au véhicule radio médicalisé mobilisé également pour la circonstance.

Il était à ce moment-là 19h45.

Chapeau messieurs !