52 personnes à la collecte de sang de Moriani-Plage

52 personnes se sont, en effet, présentées au bus de l'EFS (Établissement Français du Sang) stationné sur le parking du supermarché Casino. Preuves que le message de l'appel aux dons est bien passé et a été entendu : 39 donneurs ont été prélevés et 10 nouveaux donneurs se sont présentés spontanément.

"Mille Mercis à tous et aussi aux Bénévoles de l'ADSBPO (Association pour le don de sang bénévole de la plaine orientale) qui ont apporté toute leur aide pour le bon accueil des Donneurs " s'est exclamé au terme de cette nouvelle matinée de la solidarité Jacques Sculteur