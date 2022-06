400 écoliers d'Ajaccio et de sa région fêtent l'environnement à Baleone

« C’est la sole ? Non ! Le poulpe ? Non plus ! » À l’aide d’indices bien choisis, Lisia Andrea, 11 ans, et ses amies de l’école de Bastelicaccia, tentent de faire deviner des noms de poissons à leurs camarades des Molini. « On a fait des recherches sur les espèces avec la maîtresse, on les a dessinées, et on a créé ce jeu. C’est comme un Qui-est-ce ? pour les poissons et les mollusques ! », explique la petite fille.



Autre stand, autre jeu de société. Il s’agit de trouver la bonne réponse, parmi trois possibilités. « Chaque réponse juste donne droit à une pièce de puzzle, et l’objectif est de reconstituer le puzzle », résume un parent d’élève. Ici, ce sont enfants de l’école d’Afa, qui interrogent ceux de Notre-dame-de-l’Assomption. « À quoi sert le sac vocal chez les grenouilles ? À coasser, à flotter ou à se camoufler ? », interroge un élève. « J’ai la bonne réponse ! », se réjouit un autre. Question suivante. « De quoi est constituée la carapace des tortues ? D’écailles, de poils ou de peau ? »