40 000 masques, 4 000 blouses, des visières et du matériel médical réceptionnés à Figari

En effet, par le biais d’un partenariat avec l’association Protège ton soignant , le PNC a pu recevoir puis commencer à distribuer aux quatre coins de l’île protections et petit matériel aux soignants.

En tout 900 kg de matériel sont arrivés hier en Corse.

Un bel élan de générosité de la part de l’association Protège ton Soignant qui par une énergie et une volonté incroyables, ont levé des fonds et reçus de nombreux dons pour venir en aide aux soignants.