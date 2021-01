4 personnes emportées par une vague à l’Aldilonda : exercice grandeur nature pour la SNSM et les pompiers de Bastia

«Notre objectif est de tisser un partenariat étroit avec les pompiers de Haute-Corse» explique Stéphane Lucchini, le patron de la vedette SNS 132, «d’où cette idée d’exercice en commun avec eux ».

Thème de cette opération : Une lame d’eau emporte plusieurs personnes sur l’Aldilonda.

Pour leur porter secours, 21 personnes ont été mobilisées : 8 nageurs à l’eau, 7 pompiers et 6 sur le pont de la vedette SNSM qui constituait en somme le navire amiral de l’opération de sauvetage, recueillant les divers blessés pour les placer en sécurité avant évacuation par hélicoptère. Deux mannequins ont simulé des personnes coincées dans les rochers, un flottant, l’autre coulant, récupérés par des canots pneumatiques et deux volontaires représentant des pêcheurs emportés par la vague et sérieusement blessés. L’hélicoptère qui était prévu pour l’opération n’a finalement pu y participer en fin de matinée en raison d’une urgence en Balagne. Ce n’est que dans l’après midi qu’il a pu se joindre aux sauveteurs. «C’était une opération importante pour nous car l’Aldilonda est une zone très fréquentée et peut être une nouvelle zone d’intervention. On se doit donc d’apprendre à la connaitre, à s’acclimater à ce site ».





Une opération qui s’est déroulée à la perfection sous les yeux de CNI.

(Vidéo CNI, photos CNI et SNSM)