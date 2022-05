2ème Open du RC Ville-di-Pietrabugno : la réussite au rendez-vous

Les rencontres se sont déroulées quotidiennement du Samedi 23 Avril et le Lundi 9 Mai au sein du complexe sportif l'Orange Bleue, sous l'oeil de Jacques-François Ciavaldini, juge-arbitre officiel du tournoi et de Paul-Louis Antomarchi, gérant du complexe sportif l'Orange Bleue ainsi que de nombreux spectateurs, dont plus de 100 pour les finales de lundi qui ont été suivies d'un grand barbecue.

Au terme de ce nouveau tournoi, le club adresse ses sincères remerciements à l'ensemble des participants, aux bénévoles ainsi qu'à ses partenaire la Commune de Ville di Pietrabugno , la Ligue Corse de Tennis, Babolat, Intersport Furiani, Café des Sports, Cortographique Studio di Creazione Grafica , Net Eco, Fusella Constructions Métalliques, Hôtel Calavita, Brasserie Numéro etBrasserie l'Umbria

Enfin, le club tenait également à remercier le média Corse Net Infos pour l'ensemble des ces articles sur les informations sportives de l'association RC Ville-di-Pietrabugno