27e Tour de Corse LV Overseas : "Axciss Group" a franchi le Cap Corse en tête

C'était Axciss Group, le trimaran d'Eric Defert, qui a rapidement pris les devants suivi à quelques milles par Team 42 skippé par Bernard Giroux.

A 17 heures, Axciss Group se situait dans le Golfe d'Ajaccio alors que Team 42 et Jacanda III (Marc Rouanne) étaient pointés à la hauteur de Capu di Muru, soit à l'entrée Sud du Golfe d'Ajaccio. Les voiliers ont, donc passé leur première nuit en mer. Celle-ci a été marquée par l'abandon, en deuxième partie de nuit, de Team 42 en raison de la blessure au coude de l'une des équipières. Le voilier s'est dérouté sur Calvi où l'équipière a été prise en charge par les services de secours.

En tête de la course, Axciss Group a franchi le Cap Corse vers 4 heures du matin et a entamé sa descente par la Côte Orientale.





A 7 heures c'était au tour de Jacanda III d'effectuer la bascule à la pointe Nord de la Corse suivi par CES Airbus Helicoptères SNM dirigé par Loïc Gwendal Le Helley. Ce vendredi matin aux alentours de 9 heures cinq voiliers sur les 19 encore en course avaient passé le Cap Corse.

Le vent de secteur Sud-Est est timide en cette entame de journée pour le retour vers Bonifacio. Une chose est certaine le record en temps réel de Lionel Péan (25h57'05) ne sera pas battu.