230 objets corses, rares, en vente à Marseille

Le 25 juin prochain, une vente aux enchères rassemblera plus de 230 objets anciens corses. Une grande parie des lots mis en vente ont appartenu à Joseph-Marie Gauge, un prêtre de l'église Saint Roch à Ajaccio. Pour le reste, des amateurs ont profité de l'occasion pour proposer des pièces rares comme des pièces de monnaie, autographes, cartes géographiques, médailles et tableaux.



Parmi les objets de valeurs, quelques pièces maitresses comme le code corse, un très beau manuscrit de l’histoire de la Corse écrit par Francesco Canari au 18 ème siècle ou encore une lettre "Madame mère", Laetitia Bonaparte en personne.



"Il y en a pour toutes les bourses", lance Antoine Piazzola, expert de la vente pour la Corse. Les prix estimés varient entre 20€ et 5 000€. Ce type d'évènement mobilise les particuliers mais aussi les institutions. Il y a quelques années, le musée Fesch avait d'ailleurs acheté dans une vente similaire, un tableau pour compléter sa collection.



Pour les amoureux de la Corse et collectionneurs rendez-vous le 25 juin au 5 rue V. Courdouan à Marseille de 10 à 12 heures.