21e Tour de Corse Historique : Un sans-faute pour Marc Valliccioni

On ne le savait pas encore, mais Valliccioni entamait une étape qui allait s'avérer fructueuse. Dans l'ES8, Pont Saint-Laurent - Morosaglia, il était de nouveau victorieux (18'45). Philippe Gache sur la Mazda confirmait sa bonne forme du moment en terminant deuxième à 11 secondes, juste devant la M3 de Christophe Casanova (19'03).

A mi-parcours de cette troisième journée, Vallicioni confirmait sa place de leader. Alain Oreille (Porsche) se situait à 1'19 et Christophe Casanova à 1'54.





Valliccioni creuse l'écart.

TEXTE: Le neuvième tronçon chronométré, Campile Ponte Novu, était de la même veine pour Marc Valliccioni qui signait le scratch (10'04) mais talonné, cette fois, par la M3 de Thomas Argenti (10'06) alors que le Porto-Vecchiais Anthony Agostini, au volant de la Ford MK2, réalisait un beau troisième temps (10'11). Pour boucler cette troisième étape, il fallait emprunter la 10e spéciale Pietralba- croisement de Palasca. Un tronçon pluvieux où Marc Valliccioni devait être un cran au-dessus. Vainqueur en 17'20, il laissait Pierre-Manuel Jenot, sur la Ford MK2, et Christophe Casanova (M3), respectivement, deuxième et troisième à 43 secondes. Pour sa part, Alain Oreille en délicatesse avec sa boite de vitesse concédait de précieuses secondes. Quant à Philippe Gache il était, lui aussi, contraint à l'abandon.

Au terme de cette troisième étape Marc Valliccioni est plus que jamais en tête du TDCH et leader du J2. Le pilote de la M3 compte 2'40 d'avance sur Alain Oreille (1er VHC) et 2'53 sur Christophe Casanova (2e J2). On suivra avec intérêt la lutte que ne vont pas manquer de se livrer ces concurrents lors des deux prochaines journées. Anthony Agostini (2e VHC) est quatrième à 4'11, suivi de Pierre-Manuel Jenot (3e VHC) cinquième à 5'28. On trouve, ensuite en position d'attente Joël Marchetti (6e) et Jean-Baptiste Botti (7e).

Dans les rangs des VHRS, en moyenne Haute, Jean-Claude Kauffman (Porsche 911) est toujours leader devant Christophe Jacques (Porsche 944). Aucun changement, également, en Intermédiaire où Dominique Larroque poursuit son bonhomme de chemin en tête. A l'inverse, coup de théâtre en Modéré où c'est Jean-Louis Albertini qui mène le débat, Serge Garosi, vainqueur l'année passée, se retouvant relégué loin au classement. En moyenne Basse changement de leader, aussi, avec Alain Faymonville (Aston Martin) qui devance désormais, Alain Arnal le primé de 2020.