21 heures pour traverser le lac Léman : le dernier défi gagné de Thierry Corbalan

Parti vendredi 26 juillet de la plage de Saint-Gingolph en Haute-Savoie, le dauphin corse Thierry Corbalan a traversé à la nage le le lac Leman et rejoint Genève en Suisse, 21 hures plus tard, samedi 27 juillet.







« Une performance de 60 km - comme reportent nos confères du Dauphiné Libéré - d’autant plus éclatante à cause de la météo qui n’a effectivement pas été clémente avec lui. Si jusqu’à Amphion, il a bénéficié de courants favorables, il a dû faire avec l’orage et de fortes vagues du delta de la Dranse à la pointe d’Yvoire. »







À son arrivée, Thierry Corbalan malgré un léger malaise



a fêté sa dernière réussite avec son équipe qui l’accompagne dans chaque aventure. Une fois Thierry, 60 ans, qui a perdu ses deux bras en 1988, à la suite d’une électrocution a gagné sur les éléments. Un succès qu’il doit à sa détermination et générosité : cette fois en effet ce Corse d’adoption a nagé pour la défense des personnes atteintes de sclérose en plaques.