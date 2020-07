20 à 25 hectares détruits et trois pompiers blessés à Castellu di Rustinu

Il y actuellement sur Castellu di Rustinu 80 hommes - pompiers et hommes de la Sécurité civile de Corte - qui luttent contre les flammes qui se développent dans la vallée du Golu. Ils sont appuyés par d'importants moyens aériens - 4 Canadair et un Dash - qui multiplient les largages afin d'éviter que l'incendie ne gagne un massif forestier important.

En milieu d'après-midi un premier bilan faisait état de 20 à 25 hectares détruits par le feu qui n'était encore considéré comme fixé à ce moment-là.

En soirée le bilan était estimé en 50 et 60 hectares



Le SIS 2B faisait également état de 3 blessés parmi les sauveteurs : 2 pompiers de Balagne et un troisième de la Sécurité civile.