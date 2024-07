15e Rencontres d’Auddè : Les plantes et les arbres corses à l’honneur du 29 juillet au 9 août

Sylvie Gibelin le Lundi 29 Juillet 2024 à 11:30

L'association "Nanzi e Oghji" perpétue avec enthousiasme sa tradition estivale dédiée à la valorisation du patrimoine corse, mettant en lumière la richesse de sa nature. La 15e édition des Rencontres d’Auddè offre cette année encore de belles rencontres et de nombreuses conférences sur les plantes et arbres corses (olives, châtaignes, liège), ainsi que sur les liens entre Aullène et Sant’Antioco en Sardaigne.