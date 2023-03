1,5 million d'euros d’avoirs criminels saisis en Haute-Corse en 2022

Autre point central évoqué par les autorités : la lutte contre le trafic de drogue. Consommés « partout, par toutes les tranches d’âges, et par toutes les catégories socio-professionnelles », les stupéfiants constituent, dixit Arnaud Viornery, un « fléau », qui « gangrène la vie de l’île ». Dans des proportions sensiblement identiques à 2021, 28 kg d’herbe et de résine de cannabis ont été saisis en Haute-Corse en 2022, ainsi que 5 kg de cocaïne. Mais outre ces chiffres, pas forcément très représentatifs car dépendants des grosses saisies, les autorités se battent contre la « banalisation » de ces deux drogues, les plus consommées sur l’île. « Il y a une certaine acceptation sociale de la cocaïne, qui est considérée comme récréative et sans conséquences addictives, ce qui est faux », insiste Michel Prosic. « D’ailleurs, la drogue a un impact grandissant sur les accidents de la route. »



Sur ce point, en effet, les chiffres de 2022 ne sont pas satisfaisants, puisque la Haute-Corse comptabilise 326 accidents (contre 298 en 2021), et surtout 18 décès (contre 16 en 2021). « La vitesse reste la cause numéro un des décès, mais la deuxième cause, c’est celle des addictions », décrypte le préfet de la Haute-Corse, qui précise que les retraits de permis pour cause d’usage de stupéfiants ont augmenté de 25 % en 2022. Mais d’autres phénomènes ressortent de ces chiffres, comme l’implication à 40 % des deux roues dans les accidents mortels de l’année écoulée. « Ce sont nos concitoyens qui sont touchés. On se rend compte que les accidents ont lieu toute l’année, et pas que pendant la saison estivale. »