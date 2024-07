15, maisons médicales, médecin traitant... Qui contacter en Corse afin de ne pas engorger les urgences?

Appeler avant de se déplacer : un impératif

Vous souffrez et vous êtes inquiet, votre enfant pleure, il a une forte fièvre et vous jugez que c'est grave. Mais quel est le niveau d'urgence réel ? Tous les jours, ce sont des cas "d'urgences ressenties" qui créent un recours inapproprié aux urgences. Chaque année, des milliers de passages dans les services d'urgences des hôpitaux insulaires, sont dus à des symptômes qui ne le nécessitent pas, selon l'Agence Régionale de Santé. Beaucoup trop, notamment durant la période estivale souvent synonyme de tensions.L’Agence Régionale de Santé (ARS) de Corse lance un appel à la responsabilité des citoyens. "Maux de ventre, fièvre, maux de tête, enfant souffrant… ces symptômes peuvent provoquer une grande inquiétude, mais sauf en cas d'urgence vitale, il est crucial de ne pas se rendre directement aux urgences," souligne l’ARS. La période estivale, marquée par un afflux touristique et des tensions hospitalières accrues, rend cette précaution d’autant plus essentielle.Afin de décongestionner les services d’urgences, l’ARS déploie une nouvelle campagne intitulée « Les urgences, c’est pas une évidence ! ». L’objectif est d’informer le public sur la manière appropriée de rechercher des soins en cas de besoin, et de réserver les urgences aux situations réellement critiques.Pour toute situation médicale qui ne relève pas d’une urgence vitale, le premier réflexe recommandé est de contacter son médecin traitant. Ce dernier, connaissant les antécédents médicaux, les traitements en cours et les allergies de ses patients, est en mesure de fournir des conseils avisés et de proposer des solutions adaptées. "Aux heures d’ouverture des cabinets médicaux, il est primordial de privilégier la consultation avec son médecin traitant," insiste l’ARS.Pour ceux dont le médecin traitant est injoignable ou pour les visiteurs en Corse, il est conseillé de se référer à la carte des lieux de soins non programmés mise à jour par l’ARS. Cette carte indique les établissements disponibles en semaine, le week-end, en journée ou en soirée , permettant ainsi d’obtenir des soins sans encombrer les services d’urgence.Si aucune des solutions ci-dessus n’est disponible ou adaptée, le 15, numéro du SAMU, reste un recours efficace. En appelant ce numéro, un médecin pourra évaluer la situation et orienter le patient soit vers un médecin généraliste, une maison médicale de garde, ou en cas de nécessité, vers les urgences.