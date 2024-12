15 000 enfants vivent sous le seuil de pauvreté en Corse, Ghjuventù di Manca appelle à l'action

Face à la précarité croissante des enfants en Corse, le mouvement politique Ghjuventù di Manca appelle à une série de mesures pour sortir de cette situation alarmante et améliorer les conditions de vie des familles insulaires. Parmi les principales revendications, l’organisation demande la création de 2 000 places supplémentaires en crèches, afin de se rapprocher de la moyenne nationale. Selon eux, le manque de places de garde est un facteur clé qui perpétue le cycle de la pauvreté. En effet, de nombreuses mères corses sont contraintes d'interrompre leur carrière pour s'occuper de leurs enfants, ce qui entraîne un faible taux d'activité des femmes en Corse, bien inférieur à celui des autres régions françaises.

Le rapport publié le 30 novembre 2024 par le collectif Ghjuventù di Manca met en lumière des disparités sociales alarmantes sur l'île, notamment en matière de pauvreté infantile, mais pas que. Le rapport pointe du doigt le manque de dispositifs d'aides sociales, les inégalités territoriales qui sévissent sur l'île, et déplore l'invisibilité de ces problématiques dans les débats publics et politiques locaux.Un enfant sur quatre en Corse est en situation de précarité, soit 15 000 enfants en Corse. C'est ce qu'indique le rapport publié parle collectif Ghjuventù di Manca, qui met en avant des statistiques préoccupantes concernant la pauvreté des enfants sur l'île. Elia Francisci, l'une des porte-paroles de Ghjuventù di Manca, rappelle qu'il y a "trois fois moins de places à l'ASE (Aide Sociale à L'Enfance)en Corse que sur le continent. 60 000 insulaires sont en situation de précarité énergétique, et 28 000 demeurent dans des logements sur-occupés."Pour le collectif, la pauvreté infantile en Corse est d'autant plus difficile à surmonter en raison du sentiment de "honte" et de la "peur du jugement de l'autre" qui existe sur l'île. En effet, Elia Francisci souligne que "le fait d'être sur une île, dans un milieu rural, où les personnes en situation de précarité sont souvent isolées et craignent de parler ou de se montrer, perpétue ce cycle de pauvreté. Il est plus difficile de s'en sortir quand on est isolé, stigmatisé et mis à l'écart, sans pouvoir exprimer sa situation".La situation est d'autant plus inquiétante que la Corse présente des disparités flagrantes entre les deux départements. Elia Francisci évoque des manquements importants dans la protection maternelle et infantile, soulignant que "par exemple, il n'y avait aucun psychologue en Haute-Corse pour les PMI en 2022. La Haute-Corse souffre d'un manque de services essentiels pour les enfants et les familles en difficulté." Malgré l'existence d'un Schéma directeur territorial adopté en 2022 qui prévoyait des mesures telles que le recrutement de professionnels pour renforcer la protection de l'enfance, le collectif déplore qu'il n'ait "pas trouvé de données sur l'avancement de ces dispositifs".Nous pensons qu’ouvrir 2 000 places en crèche pourrait significativement améliorer la situation, en permettant aux mères de reprendre leur activité professionnelle et de mieux concilier travail et vie familialeElia Francisci

Sont également proposées des mesures financières pour alléger les charges des familles : la gratuité des cantines scolaires, des transports et des fournitures scolaires, ou, à défaut, l’instauration d’un tarif dégressif selon les revenus. L’objectif est de faire en sorte que les familles les plus modestes ne paient pas, tandis que celles disposant de plus de ressources contribuent davantage.