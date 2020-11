11-Novembre : une cérémonie en comité restreint à Calvi

C'est en comité très restreint que s'est déroulé au Monument aux morts de Calvi cette cérémonie du 102ème anniversaire de la signature de l'Armistice mettant provisoirement fin aux combats de la première guerre mondiale de 1914-1918.

L'abbé Ange-Michel Valery, archiprêtre de Calvi, invitait à la prière avant de procéder à la bénédiction du Monument aux morts.

Puis, Florent Farge, sous-préfet de Calvi donnait lecture du message de Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire et des Anciens Combattants.

Dans ce discours il évoquait la mémoire de Maurice Genevoix qui entre aujourd'hui au Panthéon, comme l'a souhaité le Président de la République en l'honneur du peuple de 14-18, avant de poursuivre: "Chaque 11 novembre, la Nation rend également un hommage solennel à tous les morts pour la France, ceux d’hier et ceux d’aujourd’hui. Chaque année, nous rappelons leur nom.

Chaque 11 novembre est un moment d’unité nationale et de cohésion autour de ceux qui donnent leur vie pour la France, de ceux qui la servent avec dévouement et courage. En ces instants, au souvenir des évènements passés et aux prises avec les épreuves de notre temps, nous nous rappelons que c’est tout un peuple, uni et solidaire, qui fit la guerre, qui la supporta et en triompha ».

Et d'égrener les noms des militaires morts pour la France au cours de l'année passée.

Une première gerbe de fleurs était déposée par le Maire de Calvi Ange Santini, avec à ses côtés son 1er adjoint Jean-Louis Delpoux, l'archiprêtre Ange-Michel Valery et le Capitaine Stéphane Orticoni, chef de corps du Centre d'Intervention et de Secours de Calvi.

C'est ensuite le sous-préfet de Calvi Florent Farge accompagné du chef de corps du 2e REP, le colonel Christophe Tritscher et le commandant de la Compagnie de Gendarmerie Calvi-Balagne, le chef d'escadron Paulo de Carvalho. La sonnerie aux morts retentissait.