11 Mai - Pè Lucciana, per a Corsica s’oppose à la réouverture des école

"Les associations de parents d'élèves de Lucciana-Mariana et de l’APE Folelli s'opposent "à la réouverture des établissements scolaires tant que les conditions sanitaires et matérielles ne seront pas réunies". Elles l'affirment clairement dans un communiqué où elles font également part de leurs inquiétudes formulées "pour limiter la propagation d’une nouvelle vague du virus sur l’île et protéger nos proches" écrit le groupe d'élus.





Le 10 mars dernier, déjà, nous demandions la fermeture des écoles : « Nous rappelons que de notre côté nous demandons au préfet, par mesures de précaution, de fermer immédiatement toutes les écoles de la commune, à l'instar des préconisations faites par le président de l'exécutif, Gilles Simeoni, qui le demande pour l'ensemble de la Corse. »

Aujourd’hui, en notre qualité d’élus, nous appelons le préfet, les maires de toutes les communes de Corse et en particulier le maire de Lucciana à prendre leurs responsabilités et à s’opposer à la réouverture des crèches, micro-crèches, écoles, collèges et lycées ! Nous soutenons la Collectivité de Corse dans ses prises de position courageuses.





Au-delà de toute polémique politique, il s’agit de la santé de nos enfants. Les Corses qui respectent depuis bientôt deux mois un confinement avec beaucoup de sagesse n’ont pas fait cela pour, dès le 11 mai, risquer de relancer la pandémie."