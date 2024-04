​Volley-ball (Play-offs Ligue B) : le GFCA battu par Cambrai (2-3)

Un Palatinu plein comme un œuf et une ambiance de fête pour accueillir Cambrai, en demi-finale des play-offs de Ligue B. Tombeurs de Saint-Quentin, les Nordistes, tout juste relégués de l’échelon supérieur, s’avéraient être un adversaire redoutable. C’est d’ailleurs les Visiteurs qui prenaient les devants grâce notamment à Barrera, leur pointu argentin, et à Pranko, très efficace au bloc (2-3) (3-7) puis (7-12). Le moment choisi par Bala et Conré pour remettre les Ajacciens sur les bons rails (14-14) puis (18-18) et même de passer devant avant le moneytime (19-18). La fin de set était haletante avec deux Nordistes en réussite au service. Plus efficace également en attaque et au contre, Cambrai s’adjugeait ainsi le premier set (25-22).



Cambrai ne lâche rien

Sur leur lancée, les visiteurs prenaient encore les devants (2-4) puis (6-7). En milieu de set, Lacassie et Bala sonnait enfin la révolte ajaccienne et remettaient le GFCA sur la bonne route (14-11). La réception nordiste lâchait et Lacassie faisait le show. Cambrai sombrait totalement (19-11) et voyait les Ajacciens revenir à un set partout (25-15).



Des Nordistes qui multipliaient les erreurs dès le début du 3e set pour permettre aux Ajacciens de poursuivre sur leur lancée (6-3) (9-5) pis (14-11) avant que Barrera ne remettent les siens dans la roue des Ajacciens et même de leur passer devants grâce à un bloc performant en fin de set (14-15) (19-21) puis (21-23). Bala en échec sur la dernière attaque permettait à Cambra de reprendre l’avantage deux sets à un (25-23).



Un avantage psychologique sur lesquels les Visiteurs continuaient de surfer dans la 4e manche (6-4) bien aidée par un libero infranchissable. Malgré cela, les Ajacciens réagissaient et reprenaient l’avantage au forceps (10-7) (16-12) puis (19-17). Cambrai craquait en fin de set pour laisser place au tie-break (25-20). Mais, au bout du suspense, à l’issue d’une dernière manche mieux maîtrisée, les Nordistes remportaient la victoire (15-12). Il faudra aller gagner à Cambrai, mardi prochain, pour garder un espoir d’accéder à la finale des play-offs. Ce ne sera pas une mince affaire.