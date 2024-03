​Volley-ball (Play-offs Ligue B) : le GFCA bat Martigues (3-2) et file en demi-finale !

Après ses deux victoires obtenues dans la douleur au Palatinu, le GFCA Volley se rendait à Martigues dans l’espoir de terminer le travail. En effet, dans ce quart de finale des play-offs de Ligue B, disputé au meilleur des 5 matchs, il suffisait d’une victoire aux Gaziers pour accéder aux demiinales de la compétition.

Le GFCA attaquait donc pied au plancher ce premier set. Une première manche accrochée où les deux équipes se rendaient coup pour coup (11-8) puis (12-14). Les Provençaux prenaient même les devants dans le moneyime (22-21). Le moment choisi par Daniel Bala pour placer deux attaques puissantes et un ace pour permettre aux Ajacciens de remporter la première manche (25-23) !

Dans le second set, les Martégaux, au pied du mur, prenaient le large sur une série d’erreurs ajacciennes, notamment au service (10-5).



Martigues ne lâche rien



Déchaîné evant leur public, Martigues poursuivait son bonhomme de chemin (14-7), comme elle avait su le faire en saison régulière face au GFCA ou Cannes dans sa salle. Bala puis Conré, Roatta, multipliaient les erreurs et les mauvais choix (20-11). Malgré un regain de forme en fin de manche des Gaziers, Martigues égalisait à un set partout (25-17).

Le 3e set s’annonçait palpitant. Le GFCA piqué dans son orgueil, revenait sur le terrain bien plus appliqué. Très vite, les Ajacciens creusaient l’écart face à une équipe locale dépassée. En moins de vingt minutes, les Ajacciens remportaient le set lors d’une démonstration de puissance (25-12) !

Mais, décidément, Martigues n’était pas d’humeur à laisser filer le match comme cela. Dès le début du 4e set, François, Mocanu et le block provençal faisait des misères et Martigues reprenait les commandes (6-4), (12-7) puis (19-14). Ajaccio n’arrivait pas à recoller et s’inclinait finalement (18-25) dans le 4e set.

Dans le tie-break, Martigues ne lâchait toujours pas (5-4) puis (10-7), bien décidé à s’offrir un nouveau rendez-vous à domicile face au GFCA. Et, au terme d’un final haletant, et grâce notamment au service de Lacassie, les Ajacciens remportaient le tie-break, le match et la qualification (15-12).

Le GFCA affrontera maintenant le vainqueur de Cambrai-St Quentin en demi-finale.