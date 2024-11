​Visite du pape François : les commerçants ajacciens dans l’expectative

« Commerçants ajacciens, ouvrez vos portes ! »

Interrogé par nos soins, il y a quelques jours, Alexandre Farina, le Premier adjoint de la Ville d’Ajaccio, avait d’ailleurs demandé aux commerçants ajacciens de jouer le jeu, et d’ouvrir leurs établissements pour ce dimanche exceptionnel : « Aux commerçants, je dis : ouvrez vos portes ! Cette journée représente une opportunité unique, avec plus de 100 000 visiteurs attendus dans les rues d’Ajaccio. Certes, certaines contraintes temporaires, comme la fermeture des terrasses lors du passage du pape, seront inévitables. Mais après son passage, l’affluence sera telle que les retombées économiques devraient être considérables. Aux habitants, je demande un peu de patience et de compréhension. Cet événement est historique, et je suis sûr que la fierté et la joie de participer à un tel moment surpasseront les inconvénients. »



« Dans l’attente des informations officielles »

Un appel qui devrait être largement suivi, comme du côté de la Rôtisserie Piuma, cours Napoléon, fermée habituellement le dimanche mais qui ouvrira exceptionnellement ses portes le dimanche 15 décembre comme le confirme Charles-André Bonelli, le gérant : « Nous ne sommes visiblement pas sur le parcours du pape François, mais comme la Ville d’Ajaccio annonce plus de 100 000 visiteurs pour la venue du Pape, et qu’un écran géant devrait être disposé devant l’église Saint Roch, juste en face, nous avons décidé de jouer le jeu et d’ouvrir notre établissement. Au vu des conditions sécuritaires, avec notamment peut-être une fermeture temporaire dans certaines zones, nous allons ouvrir mais uniquement en vente à emporter. Notre terrasse ne sera pas accessible. Nous allons proposer des sandwichs, des crêpes, des boissons. Nous attendons maintenant sereinement les informations officielles de la Mairie pour l’ensemble des modalités ».



Même son de cloche sur le marché de Noël d’Ajaccio, qui a ouvert en fanfare ce vendredi soir, et qui attend de connaitre les éventuelles restrictions la journée du 15 décembre. Anthony, qui gère un stand de restauration sur la place Campinchi, souhaite des éclaircissements : « Nous sommes sereins. On entend un peu tout et n’importe quoi notamment entre les différents stands. On sait que le pape François va se rendre durant un long moment au Palais des Congrès, qui accueille le colloque sur la piété populaire. Devrons-nous fermer nos stands ? Si oui, combien de temps ? Nous avons des échanges réguliers avec la Ville d’Ajaccio et nous devrions être fixés lundi soir ou mardi au plus tard. C’est assez anxiogène, mais je pense tout de même qu’avec le monde attendu, cette journée du dimanche 15 décembre restera exceptionnelle pour tous les commerçants ! ». Dans l’hypercentre ajaccien, près de 90% des commerces devraient ouvrir leurs portes durant le week-end du 14 et 15 décembre.