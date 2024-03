​Scontri di i territorii : « La ruralité peut définir de nouvelles perspectives »

Si l'absence des élus est évoquée à plusieurs reprises, la directrice de la culture, Andrée Gouth-Grimaldi a bien fait le déplacement et assiste à tous ces échanges. C’est aussi Jean-Joseph Albertini, enseignant en Arts à l’Université de Corse, qui apporte sa pierre à l’édifice en détaillant la résidence, « Créer à partir du territoire », pensée autour de l’exploration des matériaux endémiques. Chacun constate qu'il existe « une constellation de projets dans toute la Corse », comme le souligne Antoine Viviani, mais prend aussi conscience qu'il faut s'appuyer sur le collectif.Un discours également porté par les intervenants de l'après-midi qui engagent le débat autour de la communication et de la médiation. La table ronde « Partager, diffuser et rayonner » accueille Alain Di Meglio, enseignant, Dominique Marcellesi, Liza Maignan, commissaire d’exposition et autrice, Élodie Pinet, enseignante en Arts, Marie-Laure Poveda, directrice de l’Aria et Jean-Sébastien Steil, directeur du centre culturel "Les arts de lire" à Lagrasse. Ce dernier expose, à travers le cas précis de son association, les sept différences entre le rural et l'urbain.Les échanges se poursuivent avec la dernière table ronde de la journée qui rassemble Benoît Regent, maître de conférences à l'Université Côte d’Azur, François-Aimé Arrighi, directeur de l’EHPAD de Vicu et du FAM de Guagnu, Raphaël Besson, directeur de Villes Innovations, Marie-Flora Sammarcelli du Festival du film de Lama et l'artiste David Raffini. Après avoir, eux aussi, présenté leurs structures ou leur travail, ils échangent autour des « dynamiques artistiques en milieu rural et développement territorial. » L'occasion, pour un des participants, de rappeler que « nous ne sommes pas sur un domaine porteur puisque seulement 2 % des touristes avouent venir en Corse pour ses musées, loin, très loin derrière le patrimoine naturel. »Tout au long de cette journée, plusieurs acteurs culturels présents dans le public amènent leurs lumières comme Francis Marcantei du Tavagna club ou Tony Casalonga. Ce dernier cite une des figures de la littérature portugaise, Miguel Torga : « Qu’est-ce que l’universel ? C’est le local moins les murs. » Une citation sur laquelle rebondit Fabien Danesi : « Ce qui me plaît dans cette journée, c'est que l’art n’a pas été réduit à l’objet. C’est avant tout des pratiques et des expériences. La possibilité de cheminer de manière alternative par rapport à d’autres pratiques capitalistes, touristiques, etc. Se joue dans les interstices de nos territoires, la possibilité de l’émancipation. »Cette rencontre se termine par une visite, très à propos, de l’exposition du Frac, A terra di u Cumunu ( lire ici ). A la fin de la journée, tous veulent voir plus loin et s’accordent à dire qu’il y avait une vraie nécessité à discuter de cette thématique : « Il faut s’appuyer sur la culture pour développer un territoire, communiquer et mesurer l’impact de l’action culturelle mise en place. Mesurer les défis qui nous attendent et comment appréhender ces grandes transitions, notamment écologiques. Nous ne sommes pas en retard, nous ne sommes pas illégitimes. Il faut penser un nouvel espace de création dans un monde qui décélère. L’art et la ruralité, c’est l’avenir ! »