​Passage devant la DNCG : l’ACA rétrogradé en National

Sans surprise, l’AC Ajaccio a été sanctionné ce mardi après-midi, après son passage devant la DNCG. Après Lyon, Châteauroux, Martigues et le SC Bastia, le club ajaccien a donc écopé « d’une rétrogradation à titre conservatoire à l’issue de la saison sportive » par le gendarme financier du football français.

"Ce mardi 10 décembre, l’AC Ajaccio était auditionné par la Direction Nationale du Contrôle de Gestion. La DNCG a prononcé une rétrogradation à titre conservatoire du club en National à l’issue de cette saison et une interdiction de recrutement. La baisse brutale des droits télévisés cette saison explique en grande partie les raisons de cette décision provisoire. Les dirigeants du club ont souhaité passer l’audition dans la transparence la plus totale et œuvrent depuis de nombreux mois afin de trouver les solutions nécessaires à la pérennité de l’AC Ajaccio dans le monde professionnel. Le club demeure confiant pour apporter les réponses et garanties attendues par la DNCG et appelle l’ensemble de ses composantes à rester uni et soudé pour passer cette nouvelle épreuve" a communiqué le club ajaccien.



Un manque de trésorerie



Sans les fonds de CVC, souffrant du montant lié aux droits TV largement réduit depuis le nouvel accord mais aussi amputé d’un bon pourcentage que récupère le fonds d’investissement partenaire de la LFP et déjà en difficulté après son passage en appel cet hiver, l’AC Ajaccio connait quelques soucis d’ordre financier. Jean-Noël Fattaccioli, le Vice-Président, avait ainsi dû mettre la main à la poche pour empêcher une rétrogradation en National, l’été dernier, à hauteur de 2,5 millions d’euros. Malgré des réductions de coûts à tous les étages, notamment au niveau des salaires, avec les départs de plusieurs cadres à l’intersaison, et des économies également sur les déplacements, désormais en lignes régulières et non plus en vols privés, la trésorerie manque toujours du côté de Timizzolu.



L’avenir du club suspendu à la vente au 31 décembre 2024 ?



Reste que la sanction est pour le moment sans conséquence, et qu’Alain Orsoni, le Président de la Holding détentrice du club acéiste, a annoncé ce mardi 3 décembre la vente du club à de nombreux investisseurs. « Mon histoire touche à sa fin » a notamment affirmé le dirigeant ajaccien. « Normalement, dans trois semaines, tout sera terminé. J’espère que les nouveaux arrivants vont permettre au club de se maintenir et de se développer encore davantage. De toute façon, nous ne vendons que pour ça ». Une vente qui pourrait amener de nouveaux investisseurs et donc de la trésorerie pour terminer sans encombre la saison sportive 2025.