​Michel Picon, président national de l'union des entreprises de proximité, rencontre les TPE-PME corses

A quelques jours du lever de rideau sur le budget 2025, le Président de l’U2P a également voulu aborder la situation économique des TPE-PME, qu’ils comptent défendre avec force :

Troisième organisation patronale représentative avec le MEDEF et le CPME, l’U2P compte 240 000 adhérents au plan national soit le plus grand nombre d’entreprises adhérentes. Elle constitue ainsi une force patronale de premier plan. Elle ambitionne de faire entendre la voix de l’économie à taille humaine, afin que les lois et les mesures gouvernementales répondent aux besoins des entreprises de proximité, permettent de les soutenir en temps de crise, et de les accompagner dans la relance. « En tant qu’organisation représentative nous sommes directement en lien avec les ministères. Grâce à la loi Larcher, nous sommes des acteurs incontournables de l’administration. On s’imprègne de tous ces sujets et on fait remonter l’information. Je dois rencontrer Laurent Saint-Martin, le Ministre des Comptes Publics en fin de semaine ainsi que la Ministre du Travail dès demain et je lui parlerais de toutes ces difficultés liées à l’insularité comme par exemple le périmètre de la DSP ».

À ses côtés, Patrick Mias, le président régional de l’U2P Corse, en rajoute une couche :

Pour rappel, en Corse, les défaillances de TPE/PME ont bondi de 39% au premier semestre 2024 par rapport à 2023.

« Il ne faut pas penser à vouloir faire les poches des petites entreprises, car elles sont vides ! Beaucoup de nos entreprises payent leurs charges, leurs collaborateurs, leurs matières premières et prennent ce qui reste et ce n’est pas toujours à l’image de ce que beaucoup de gens pensent. Près de 30% de nos petites entreprises ont un revenu au niveau et même inférieur du SMIC. On ne peut pas imaginer des taxations supplémentaires pour nos TPE/PME. Ce tissu économique est vital pour notre société. C’est 4 millions de salariés dans notre pays. Ce sont des entreprises qui irriguent le tissu économique local et qui permettent de vivre au pays. On voit bien l’importance de ces activités. 80% du tissu économique français sont des entreprises du secteur de l’artisanat ».« En Corse, l’U2P représente 30 000 entreprises, 28 000 salariés et 1280 apprentis par an. Nous sommes là pour faire comprendre nos difficultés. Sans venir sur place, c’est difficile d’en parler. Je dis souvent qu’il faudrait décerner une médaille d’or à tous les entrepreneurs en Corse. Quand on arrive à gérer une entreprise ici, on peut aller après partout dans le monde ! On passe notre temps à régler des problèmes à cause de l’insularité et des coûts. En ce moment, on réduit tous nos marges. C’est un combat de tous les jours ».