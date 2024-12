​Ligue 2. Mathieu Chabert (AC Ajaccio) veut « les trois points contre le Paris FC »

Quelques jours après un triste derby, sous forme de moitié de match, face au SC Bastia, l’AC Ajaccio est toujours convalescent et à la recherche de points. En conférence de presse d’avant match, Mathieu Chabert, le coach ajaccien, livrait ce matin son sentiment : « La sensation après ce match est assez bizarre. Physiologiquement, on a joué qu’un demi-match mais il y a toute la pression, l’environnement et le contexte qui fait que cela a créé une fatigue psychologique, pas forcément quantifiable mais nous avons réussi à bien travailler ces derniers jours. On n’est pas passé loin de gagner ce match, après avoir revu les images et notamment l’occasion d’Axel Bamba. Il nous manque de mettre en place notre jeu offensif surtout que nous sommes dans l’urgence de prendre des points ».



« Récupérer les ballons le plus haut possible sur le terrain »

Quinzième du championnat de Ligue 2 avec 15 points, l’AC Ajaccio n’est certes plus barragiste, mais grâce seulement à son goal average avantageux d’un petit but face à Troyes. Une situation peu réjouissante surtout avant de recevoir le leader et favori du championnat, le Paris FC : « On va aborder ce match face au Paris FC comme on essaye de le faire sur tous matchs à domicile, avec la même détermination et avec l’intention de faire ce qu’on n’est pas capables de faire à l’extérieur, pour l’instant. Dans le jeu, on n’arrive pas encore à mettre en place ce que l’on veut, surtout dans le domaine offensif. Le plus important aujourd’hui, c’est d’essayer de récupérer les ballons encore plus haut sur le terrain pour avoir moins de passe à faire pour aller marquer ».



« Jouer ce match pour le gagner »

Avec des piètres résultats en déplacement, les Ajacciens qui restent sur deux prestations convaincantes face à Metz et Clermont n’ont pas d’autres choix que de prendre des points malgré la qualité de l’adversaire du soir, qui reste toutefois sur quatre matchs nuls consécutifs : « Il faut enclencher une dynamique, c’est notre objectif demain face au PFC, enchainer un 2e match sans défaite. Qu’importe l’adversaire aujourd’hui, il faut que l’on avance et que l’on prenne des points. On se concentre sur nous. On sait ce que représente cette équipe du Paris FC et qu’ils sont les ultra-favoris du championnat. On est dans un autre objectif et une autre obligation. On doit prendre des points. Je n’ai pas l’habitude de commencer les matchs en voulant faire un match nul que ce soit contre Martigues ou le Paris FC. Quand on commence un match, c’est pour le gagner. Il nous reste deux matchs avant la trêve et j’ai envie de gagner les deux matchs. Il faut être conscient de la situation mais nous travaillons dans la bonne humeur. Il faut rester positif. Tout est loin d’être parfait mais on est confiant et on met de l’allant dans ce que l’on fait. C’est le meilleur moyen de sortir de cette situation. Après le derby, j’aurais aimé avoir 17 points comme demain nous espérons les trois points. Aujourd’hui, il faut être pragmatique et prendre des points. Il faut faire tourner le compteur points. On va mettre en place beaucoup de choses pour gagner le match demain. L’idée c’est de faire encore plus si on en est capable ».



Pour ce match de gala, l’entraineur rouge et blanc récupère Arsène Kouassi de retour de suspension, et peut compter également sur Campanini et Santelli alors que Jabol, Touzghar, Huard et Mangani sont blessés et Puch suspendu après son expulsion face au Sporting. Il reste maintenant deux matchs aux Ajacciens avant la trêve, et un dernier déplacement à Pau, pour prendre des points et se donner enfin un peu d’air au classement. Avec on l'espère que le soutien du public ajaccien qui devrait répondre présent ce samedi à Timizzolu pour pousser son équipe à la victoire face au nouvel ogre de ce championnat.



Le groupe ajaccien face au Paris FC

Sollacaro, Quilicchini, Campanini, Vidal, Ayessa, Bamba, Youssouf, Kouassi, Strata, Barreto, Anziani, Everson, Touré, Ibayi, Soumano, Kanté, Chegra, Santelli

Choix : Jacob, Quemper, Coutinho, Al Hassan Touré, Khelifa

Suspendus : Puch

Blessés : Touzghar, Jabol, Mangani, Huard