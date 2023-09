​Ligue 2 - L’ACA renoue avec la victoire face au Paris FC (2-1)

Après le match à huis clos face à Dunkerque, l’ACA retrouvait ses supporters, même si la tribune Faedda demeurait toujours fermée à la suite des incidents face à Bordeaux, ce qui rendait le stade plutôt triste en cette soirée si importante pour l’ACA, au vu des derniers résultats. Sur une pelouse très difficile, les Ajacciens entamaient la rencontre dans un nouveau système de jeu : en 4-3-3 avec une ligne d’attaque composée de Jacob, Touzghar et Bammou. Autre surprise, Marchetti et Vidal, remplacés par Avinel, faisaient place sur le banc de touche.



Les Parisiens étaient les premiers à se montrer dangereux par l’intermédiaire d’Alimami Gory, l’ailier parisien ,qui débordait côté droit, mais voyait son centre-tir bien détourné en corner par Mathieu Michel (6e). Les Ajacciens tentaient d’accélérer le jeu. Benhaim débordait côté gauche et centrait, mais Bammou, pourtant bien placé, avait du mal à ajuster sa tête (11e). Gory donnait encore du fil à retordre à la défense ajaccienne, mais Chanot s’interposait (12e). Malgré beaucoup d’envie, les Ajacciens avaient toutes les peines du monde à se créer des occasions. Olivier Pantaloni s’époumonait pour faire remonter son bloc situé trop bas à son goût. Sur un corner ajaccien, Chanot voyait sa tête repoussée, et Avinel tentait sa chance de loin, mais sans succès (26e). Gory et Hamel faisaient une nouvelle fois passer des frissons dans la défense ajaccienne (31e).



Les Ajacciens récupéraient des ballons plus haut, mais manquaient de spontanéité dans le dernier geste au grand dam de leur public. Sur une grossière faute de Chergui sur Touzghar, Mangani, promu capitaine, obtenait un coup franc aux 20 mètres, mais sa frappe était détournée en corner par Filipovic, le gardien parisien (38e). Trop maigre pour une équipe en urgence de victoire.



Une 2e période plus emballante

À la reprise, sur un centre de Gory, toujours lui, Avinel était à deux doigts de marquer contre son camp, mais Michel réussissait à sauver la mise (52e). Mais, la réussite allait enfin sourire aux Ajacciens. À la suite d’un beau mouvement collectif, et sur un centre de Bammou, Jabol, l’Acéiste le plus en vue depuis le début de la rencontre, reprenait victorieusement de la tête pour enfin délivrer l’ACA (56e).



Une minute plus tard, Alimami Gory prenait de vitesse Benhaim sur son côté droit et délivrait un superbe centre pour Hamel aux 6 mètres, qui n’avaient plus qu’à convertir l’offrande (58e). Le match s’emballait alors. Les entrées de Marchetti et Touré redynamisaient l’équipe ajaccienne. Yacine Bammou récupérait le ballon au milieu de terrain et accélérait avant d’ajuster un tir puissant aux 25 mètres dont le rebond trompait le portier parisien (68e). Chanot était à deux doigts de corser l’addition sur corner, mais Filipovic réalisait un véritable exploit en allant chercher sa tête dans la lucarne (72e).



La pression parisienne se faisait alors plus forte et la fin de match était insoutenable d’autant que l’arbitre de la rencontre oubliait une faute évidente de MBow sur Marchetti aux abords de la surface. Dans les arrêts de jeu, Touré bien servi dans la surface acéiste était tout près d’égaliser, mais sa frappe était détournée au dernier moment par Avinel (90+4). Plus rien ne sera marqué et Timizzolu pouvait enfin exulter. L’ACA arrachait dans la douleur sa première victoire à domicile et remonte à la 12e du championnat. Un vrai bol d'air.