Oletta : un cabanon détruit par un incendie

Le bâtiment, utilisé comme entrepôt de rangement pour des outils, des piquets en bois et de la paille, a été complètement détruit, selon les informations du service d'incendie et de secours de Haute-Corse (Sis2B).



Les flammes se sont étendues à la végétation voisine, brûlant 300 mètres carrés de gros maquis. Douze sapeurs-pompiers des centres de secours de Saint-Florent et du Nebbiu ont été mobilisés pour maîtriser l'incendie.



Ce dimanche matin, les opérations de déblaiement étaient toujours en cours.



L'origine de l'incendie reste pour le moment inconnue.