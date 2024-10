​Ligue 2 – L’AC Ajaccio diminué avant d’affronter Amiens

La trêve internationale a permis à l’AC Ajaccio de recharger les batteries physiques et mentales après le match difficile face à Martigues (1-1), où les Ajacciens ont dû batailler à 9 contre 11. Malgré 3 cartons rouges en deux matchs, Mathieu Chabert le coach ajaccien ne veut pas polémiquer : « Je ne veux pas parler de l’arbitrage et des cartons. On se concentre sur notre jeu. Il y a des cartons qui sont justifiés et d’autres moins. Cela fait partie du jeu ».



Quatre joueurs suspendus



Ce samedi, les Ajacciens se déplacent à Amiens, avec quatre joueurs suspendus (Mangani, Jabol, Kouassi, Santelli), une hécatombe qui n’inquiète pas plus que cela Mathieu Chabert : « Cela va donner l’opportunité à des jeunes de se montrer. On a toujours dit qu’on ferait la saison avec un groupe de 20/25 joueurs et non avec 11 éléments. On est en plein dedans. On a bien travaillé pendant ces quinze jours de trêve et on est prêts pour jouer ce match, c’est le plus important. Les trêves arrivent toujours au bon moment car cela permet de rééquilibrer l’aspect physique et de laisser quelques jours de repos aux joueurs qui en ont besoin aussi. Cela permet aussi de pouvoir s’entraîner sur des terrains en pelouse. Il a fallu attendre mi-octobre pour avoir un terrain aux normes pour pouvoir le faire correctement. Cela change beaucoup de choses notamment au niveau de la qualité du travail que l’on veut mettre en place. Sur le plan des statistiques, on voit que défensivement on est dans ce qu’on voulait faire. Par contre, il y a du mieux à faire au niveau offensif. On est très impatients d’être à demain ».



Amiens intraitable à domicile



Ce samedi, les Ajacciens affrontent une équipe d’Amiens, 9e du championnat, qui a la particularité d’avoir remporté ses quatre matchs à domicile. Avec 3 défaites et seulement un point glané à l’extérieur, l’AC Ajaccio devra élever son niveau de jeu à l’extérieur s’il veut ramener quelque chose de Picardie : « Il n’y a aucune pression avant d’aller à Amiens. Nous n’en sommes qu’à la 9e journée de championnat. Nous sommes calés en milieu de tableau, il y a beaucoup d’équipes qui aimeraient avoir notre bilan, sachant les faits de jeu qui se sont passés. On est là où on doit être. On aborde ce match pour faire du mieux possible comme on fait depuis le début de saison. On prépare les matchs à l’extérieur comme ceux qu’on va jouer à domicile. Notre mentalité et notre envie de bien faire est identique à domicile et à l’extérieur.



Outre les quatre joueurs suspendus, l’AC Ajaccio sera également privé de Touzghar, blessé à la cheville tandis que Barreto, Kanté et Campanini sont toujours indisponibles. Huard fait son retour dans le groupe tout comme Owen-Martinez, Coutinho et Beltaieff. Une équipe rajeunie qui aura pour objectif de ramener un résultat positif d’Amiens avant d’aborder la préparation du derby face au SC Bastia, la semaine prochaine.

Une autre histoire.



Le groupe de l’AC Ajaccio à Amiens :

Sollacaro, Quilicchini, Ayessa, Vidal, Bamba, Youssouf, Huard, Strata, Owen-Martinez, Everson, Puch, Anziani, Soumano, Ben Touré, Ibayi, Chegra, Beltaieff, Coutinho.

Blessés : Campanini, Barreto, Kanté, Touzghar (cheville)

Suspendus : Mangani, Kouassi, Jabol, Santelli

Choix : Quemper, Jacob, Touré, Khelifa