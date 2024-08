​Le TC Ajaccio clôture en beauté son tournoi et entame une nouvelle ère

Les jeunes du TC Ajaccio s’illustrent



Chez les filles, c’est Marie Audevard (15/2) du TC Ajaccio qui s’est imposé en trois sets là encore, après une finale très accrochée, 6/2, 5/7, 6-2 devant Celia Buffa (TC Mezzavia). Un club du TCA qui s’est d’ailleurs illustré durant son tournoi avec notamment les victoires de Mayanna Chiappe (SD 45), Anne Guerrini (SD 45), Livio Arrighi (11/12 ans), Pascal Piani (15/16 ans), Paul Leandri (17/18 ans), Déa Santoni (13/14 ans) mais aussi Gilles Santoni, professeur du club de Spelunca Liamone mais aussi fidèle du club ajaccien, en +35 ans.



Un tournoi qui a tenu toutes ses promesses et qui a ravi Marc-Aurèle Armani, le responsable sportif du TC Ajaccio : « C’est encore une réussite. Nous avions plus de 200 engagés dans les différentes catégories. Au plan sportif, je me félicite bien évidemment des résultats de tous nos licenciés et notamment de nos jeunes, qui ont brillé tout au long du tournoi. C’est un évènement phare de notre club mais aussi de tous les compétiteurs ajacciens d’autant que cette année, nous avons également pu observer la présence de joueur venant des USA, du Luxembourg mais également de toute la France, preuve en est de l’attractivité de notre manifestation. Nous avons des joueurs qui viennent ici en vacances et qui s’adaptent à nos dates pour pouvoir participer à notre tournoi d’été ».



Marc-Aurèle Armani, élu nouveau président du club



Le TC Ajaccio, club emblématique du paysage tennistique insulaire, qui s’apprête d’ailleurs à tourner une page importante de son histoire après l’assemblée générale élective, qui s'est déroulée ce dimanche matin. Après une longue période à la tête du Casone, « Mémé » Mariani a décidé de passer la main et c’est donc Marc-Aurèle Armani, qui a été élu nouveau Président de l’Association TCA : « Nous avons présenté ce matin à nos membres notre projet dans le cadre de la future DSP souhaitée par la Ville d’Ajaccio. Nous avons désormais un conseil d’administration renforcé de 9 personnes, qui a été élu à l’unanimité. C’est un projet sportif mené en toute transparence, qui va on l’espère mener à une réfection totale de nos installations, avec notamment une remise aux normes, qui va concerner 80% du sportif et 20% du pole restauration. Les discussions avancent sereinement avec la Mairie, nous sommes optimistes pour la suite ».



Jean-François Colonna, trésorier, Antoine Santoni, trésorier adjoint, Lauranne Armani, secrétaire générale, Laetitia Armani, vice-présidente, ont été également élus au sein du bureau du TCA. Charge à eux maintenant de pouvoir donner un élan de jeunesse et un coup de boost afin d’améliorer très prochainement, les installations, unique point noir du club depuis plusieurs années maintenant.



Résultats



Messieurs

11-12 ans : Livio Arrighi (TCA) - Gabriel Moneteau (AT) : 6-1, 6-4

13-14 ans : Laurent Salducci (ASPTT) - Axel Barrier (Clermont UC) : 7-5, 6-1

17-18 ans : Paul Leandri (TCA) - Maxence Prats (Paris CC) : 7-5, 4-6, 6-2

+35 ans : Gilles Santoni (TCA) - Thomas Boute (Paris UC) : 6-4, 6-4

+45 ans : Emmanuel Armand (MTC) - Antoine Albertini (TCM) : 6-1, 6-3

+55 ans : Antoine Albertini (MTC) -André Bonnet (Paris UC) : 6-3, 6-4

Simple messieurs : Jules Gally (ASPTT) - Mathieu Barrier (Clermont FC) : 6-2, 5-7, 6-1

Double messieurs : Piredda/Piredda (TCA) - Piani/Chiappe (TCA) : 6-3, 6-3



Dames

11-12 ans : Machiouf Eden (Maison Alfort JSA) - Charlotte Piani (TCA) : WO

13-14 ans : Dea Santoni (TCA) - Laora Vellutini (ASPTT) : 6-0, 6-4

+35 ans : Anne Guerrini (TCA) - Claudine Nicolaï (TC Beaulieu) : 6-2, 6-1

+45 ans : Mayana Chiappe (TCA) - Florence Giacomini (ASPTT) : 6-2, 6-0

Simple dames : Marie Audevard (TCA) - Célia Buffa (TCM) : 6-2, 5-7, 6-2

Double dames : Carruggi/Audevard (TCA) - Leandri/Chiappe (TCA) : 6-1, 6-2

Double mixte : Piredda/Audevard (TCA) - Chiappe/Chiappe (TCA) : 6-1, 6-1