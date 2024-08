​La grande braderie d'été fait fureur auprès des Ajacciens

Dans les rues d’Ajaccio, les piétons peinent à circuler. Depuis ce jeudi 22 août, les portiques de vêtements et les pancartes marquées au feutre rouge ont envahi les allées de la cité impériale. Maillots, robes, pantalons, chaussures : difficile de faire un choix. Cette grande braderie annuelle, qui clôt la saison estivale, fait le plus grand bonheur des amateurs de shopping, venus en nombre pour profiter de ces soldes version XXL. Laura, étudiante en droit de 23 ans, a décidé « pour une fois, de se faire plaisir. » Dans l’une des boutiques les plus chics de la ville, elle essaie un bob couleur mauve de la marque branchée Jacquemus, ainsi qu’une robe fleurie haute couture de la marque Dries Van Noten. Séduite par la remise de – 60%, elle repartira le sourire aux lèvres avec les deux articles qui siégeront désormais dans sa garde-robe : « J’avais repéré le chapeau il y a quelque temps, mais je n’aurais pas pu me l’offrir en temps normal. Quant à la robe, elle me servira pour les grandes occasions. Ce sont des soldes inédites et c’est donc le moment de se lâcher sans culpabiliser » se réjouit-elle.



L’occasion, donc, de céder à des pièces originales, comme ce body rose pailleté orné de sequins, que Pauline vient de s’offrir sous le regard perplexe, mais bienveillant de son petit ami : « Tu aurais pu le prendre dans une autre couleur » glisse-t-il amusé. « Je ne sais pas exactement quand je le porterai, mais à ce prix, je n’hésite pas une seconde. » rétorque-t-elle dans un éclat de rire.



Au 3 rue Emmanuel Arene, chez Karma Koma, marque fondée par Laurence Appietto et dont la réputation n’est plus à faire, les clientes font la queue devant les cabines d’essayage. Des articles de haute qualité - tant sur les matières que sur les coupes raffinées – affichent, pour certains, la modique somme de 30 euros. Marie déambule entre les rangées de textiles et ne sait plus où donner de la tête : « C’est ma marque préférée, j’ai sélectionné une dizaine d’articles, dont un pull col roulé qui passe de 145 euros à 40 euros seulement. À ce prix, c’est impossible de résister ! » s’exclame-t-elle dans un mouvement de joie.



S’il est contraignant d’essayer des pièces hivernales en ces chaleurs écrasantes, cette grande braderie permet pourtant de préparer la rentrée de septembre. Un peu plus loin, dans la rue Stéphanopoli, Marion a flashé sur des bottes noires en cuir avec des écailles. Par chance, sa pointure est disponible. Après quelques minutes d’hésitation, elle repart avec la paire de chaussures, qu’elle pourra porter lorsque les températures s’y prêteront. Mais parce que l’été n’est pas totalement terminé, un opticien du cours Napoléon brade sa collection de lunettes de soleil à - 70%. Dior, Gucci, Chanel : le propriétaire a décidé de faire plaisir à ses clientes. Sophie essaie une paire de Roberto Cavalli, imprimés dorés sur les branches et verres démesurés : « Je voulais renouveler ma paire de lunettes classique dont les montures commençaient à vieillir. Cette paire est excentrique, mais à moitié prix, ce n’est pas négligeable. » Un large choix d’articles, allant du simple t-shirt en coton à la robe longue de soirée en soie, qui s’explique, notamment, par une avant-saison calme. Marina Fondacci, Présidente de la fédération des associations de commerçants d’Ajaccio, prédisait, la semaine dernière, de bonnes affaires à la pelle. Si cette braderie fait le bonheur des clients, elle est également très utile pour les enseignes puisqu’elle permet de vider les stocks et de régénérer la trésorerie.



Pour celles et ceux qui n’auraient pas encore cédé aux sirènes de la grande braderie, il vous reste jusqu’au samedi 24 août pour faire de dernières folies.