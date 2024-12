​La Cathédrale d’Ajaccio, du baptême de Napoléon à l’Angélus du Pape François

Le baptême d’un certain Napoléon Bonaparte



Tout au long de son histoire, la Cathédrale d’Ajaccio a connu des bouleversements et l’ajout d’objets liturgiques : « La Cathédrale qui a été bâtie en 1593, n’est absolument pas celle que l’on peut voir à l’heure actuelle. Il y a eu, au fur et à mesure, des embellissements, que ce soit au niveau des décorations, des autels latéraux rajoutés comme celui de Notre Dame de la Miséricorde, qui date du milieu du 18e siècle. Le Maitre-Autel, qui se trouve au cœur de la Cathédrale, a été offert par Elisa, la sœur de Napoléon, grande Duchesse de Lucques et de Piombino. La Cathédrale d’Ajaccio a une longue et glorieuse existence marquée notamment le baptême de Napoléon. Il aurait même déclaré, et c’est d’ailleurs gravé sur une plaque à l’entrée de la l’édifice, que si on ne voulait pas de sa dépouille à Paris, il aurait souhaité être enterré dans la Cathédrale d’Ajaccio. On peut également y découvrir la reproduction d’un tableau de Delacroix, grand peintre français, dont l’original est actuellement en train d’être restauré ».



Propriété de la Collectivité de Corse depuis 2002, la Cathédrale s’est refait une beauté ces derniers jours pour accueillir le Saint-Père avec notamment un ravalement de façade express, des nouveaux bancs, mais également une rampe spécialement conçue par des ébénistes de la micro-région pour permettre au pape François d’accéder à l’édifice sans difficulté et ouvrir une nouvelle page de la glorieuse histoire de cette Cathédrale.