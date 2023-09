​L’association « Inseme » acquiert deux nouveaux appartements à Marseille

Créée en 2009, l’association « Inseme » est devenue un acteur essentiel de soutien aux familles corses, qui doivent se rendre sur le continent pour raison médicale dans le cadre d’une prise en charge par l’Assurance Maladie. Chaque année, ce sont plus de 26 000 déplacements qui sont comptabilisés et qui entraînent de nombreuses difficultés matérielles et financières. « Depuis la création de l’association, nous collectons des fonds pour aider les familles à faire face aux contraintes logistiques pour leur permettre de se consacrer à l’essentiel, c'est-à-dire à la maladie », résume Laetitia Descoin-Cucchi, la présidente d’Inseme. « Pendant très longtemps, nous avons payé des nuits d’hôtel, avec tous les dons que nous avons reçus et grâce à la générosité des Corses. Malheureusement, nous nous sommes rapidement aperçus que cela ne suffisait pas, car entre la Coupe du monde de rugby, les évènements sportifs et culturels et les Jeux Olympiques à venir, tous les hôtels ou les locations de logements affichent complets ! Il y a très peu de structures réservées aux malades et nous avons eu donc l’idée folle d’acheter des appartements et de les mettre uniquement à disposition des malades. L’idée c’est de sacraliser ces lieux pour qu’ils soient uniquement pour les malades et leurs familles ».



85% des déplacements médicaux dirigés vers Marseille

En 2017, l’association débute par une opération de crowdfunding qui permet à un porteur de projet de collecter des fonds sur internet, par le biais d'une plateforme en ligne dédiée, auprès d'investisseurs pour financer un projet spécifique. L’opération est un véritable succès. « Inseme » débute sa campagne d’acquisition par 4 appartements à Marseille, près de l’hôpital de la Timone en 2018 avant d’acheter un T3 à Nice, près de la fondation Lenval en 2020 puis un T2 à Paris en 2021, à deux stations de métro de l’hôpital Necker. « Nous avons ciblé les trois principales villes où doivent se rendre les Corses. 85% des déplacements médicaux sont dirigés vers Marseille puis vers Nice et enfin Paris. Notre premier objectif a été atteint en 2021 lorsque nous avons réussi à acheter ce logement à Paris, qui reste un endroit très cher. Très vite, ces appartements ont été pris d’assaut et rapidement saturés. C’est pourquoi nous nous sommes mis en quête d’acheter de nouvelles habitations notamment sur Marseille ».



Une recherche qui a pu aboutir aujourd'hui avec l’achat d’un T3 (80m2) de 236 000 € dans un immeuble de standing, juste en face de la Timone et qui va connaître de lourds travaux afin de le transformer en deux logements (un studio et un F2), tout confort pour les malades et leurs familles. Pour réaliser cet achat, l’association a mobilisé ces fonds propres, mais a aussi bénéficié du concours de la générosité de l’ensemble des Corses. Et particulièrement de trois généreux mécènes qui ont grandement contribué avec notamment l’ensemble du village de Bastelica et son tour de corse en mobylette (A mob’ di Bastelica) qui a permis de récolter 18 935 €, mais aussi l’Amicale des Pompiers de Calvi qui ont récolté 12 000 € lors d’une soirée musicale, qui a mobilisé toute la Balagne. Et enfin, la fondation nationale de Laforêt Immobilier, relayée par l’agence de Bastia qui a contribué à hauteur de 10 000 €. « Nous leur sommes éternellement reconnaissants. Voir des citoyens se mobiliser comme cela pour nos malades, cela nous rend fiers et cela valide notre engagement pour cette cause », ajoute Jean-Michel Verleye, le trésorier. Un 8e logement devrait être prêt 2024 et ne sera pas de trop pour répondre à la forte demande. « D’ailleurs, nous lançons de nouveau un appel pour meubler et équiper ce nouveau logement, nous sommes preneurs de tout ce qui pourrait être utile pour les personnes qui vont y loger (TV, meubles, électroménager) », poursuit la présidente.



Le taux d’occupation des logements étant de 100%, l’association ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et continue de collecter des dons pour satisfaire l’ensemble des familles : « Aujourd’hui, nous avons des personnes qui s’adressent à nous, mais qui ne le faisaient pas hier. C'est dire l'urgence dans laquelle nous nous trouvons. Toutes les grandes associations mêmes au plan national tirent la sonnette d’alarme. La classe moyenne en Corse n’y arrive plus, du fait de la forte inflation enregistrée ces derniers mois. Je pense que dans les mois et années à venir, il y a de plus en plus de gens qui vont venir vers nous. La maladie est toujours là. Avec 8 appartements, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Il y a des situations dramatiques actuellement, même les hôtels et les logements de type AIRBNB sont complets. Si d’autres mécènes veulent se joindre à notre cause, ils sont les bienvenus ».

En attendant, la liste des partenaires et des initiatives pour venir en aide aux malades ne cesse de s’allonger. La Collectivité de Corse vient en ce sens de signer une convention de partenariat avec la structure d’utilité publique pour prendre à sa charge la quote-part des familles (15 € par nuit) pour chaque enfant malade.

Plus que jamais, « Inseme » a besoin de tous pour poursuivre sa belle action afin de faciliter les déplacements des insulaires atteints par la maladie. Une bien noble cause.



Association "Inseme"

11 rue Colomba 20000 Ajaccio

0495202261

www.inseme.org